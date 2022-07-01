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台股正式進入空頭？盤中探至14,468點、高點下滑兩成
台股持續破底，今（1）日開低走低，盤中一度下探至14,468.12點，重挫逾350點；統計從年初高點18,619.61點下跌以來，大盤指數已下跌4,143.13點，跌幅22.24%，在大盤底部訊號尚未出現前，法人認為應保守操作，保留較多現金。
美股周四收跌，道瓊工業指數下跌253.88點，跌幅0.82%，收30,775.43點；標普500指數下滑33.45點，跌幅0.88%，收3,785.38點；科技股那斯達克指數挫跌149.16點，跌幅1.33%，收11,028.73點；費城半導體指數下跌27.73點，跌幅1.07%，收2,556.25點。
美股周四下跌，台股早盤以14,812.13點開低，權王台積電仍是大跌表現，盤中一度下滑至458元，下跌18元，市值跌落至12兆元之下，貨櫃三雄長榮、陽明盤中翻黑，盤中各類股跌勢加重，大盤指數再度急殺，一度下滑至14,468.12點，盤中大跌逾300點。
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