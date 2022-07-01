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摸不透的低點？台積電早盤最低466元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台股今（1）日早盤下殺逾百點，台積電（2330）再創波段新低，最低價位到466元。記者黃仲裕／攝影
台股今（1）日早盤下殺逾百點，台積電（2330）再創波段新低，最低價位到466元。記者黃仲裕／攝影

台股今（1）日早盤下殺逾百點，台積電（2330）再創波段新低，最低價位到466元，下跌10元，再創波段新低，最高到474元。籌碼方面，外資已連三日賣超台積電1萬5,758張，投信則終結連八日買超轉為賣超97張，自營商連二日賣超1,120張。

美股四大指數走跌，道瓊工業指數下跌253.88點、跌幅0.82%，收在30775.43點；標普500指數下滑33.45點、跌幅0.88%，收在3785.38點；科技股那斯達克指數挫跌149.16點、跌幅1.33%，收11028.73點；費城半導體指數下跌27.73點、跌幅1.07%，收在2556.25點。

台積電ADR昨日收在81.75美元，下跌1.90美元，跌幅 2.27%。

高盛證券日前指出，終端需求波動，台積電8、12吋產能利用率將在2023年各降至89%、91%，將2022~2025年EPS各調整5.7%、-3.0%、-5.3%、-6.0%至35.72元、36.84元、43.91元、49.03元，維持台積電「買進」評等，目標價則隨獲利調整而修正，由912元下調至857元。

台積電 費城

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