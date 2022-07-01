7/1【早晨財經速解讀】標普陷1970來最慘上半年 台股萬五失手入熊市 融資只減30億還沒跌夠？三星宣布量產3奈米 台積電瀕400元保衛戰？

美股三大指數周四（30日）齊跌，標普500指數今年上半年累計下跌21%，寫下1970年以來上半年最大跌幅。那指上半年跌20.6%，寫下歷來最大的上半年跌幅，道指則寫下1962年上半年同期以來最大跌幅，跌幅15.3%。

2022-07-01 08:16