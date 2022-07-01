7/1【早晨財經速解讀】標普陷1970來最慘上半年 台股萬五失手入熊市 融資只減30億還沒跌夠？三星宣布量產3奈米 台積電瀕400元保衛戰？
美股三大指數周四（30日）齊跌，且6月月線和第2季季線均收黑，道瓊工業指數跌250點、那指跌1.3%，美國最新經濟數據疲軟和市場擔心各國央行升息抑制通膨等因素，造成美股賣壓加重。
標普500指數今年上半年累計下跌21%，寫下1970年以來上半年最大跌幅。那指上半年跌20.6%，寫下歷來最大的上半年跌幅，道瓊指數則寫下1962年上半年同期以來最大跌幅，跌幅15.3%。
道瓊工業指數跌253.88點，或0.82%，收在30,775.43；標普500指數跌33.45點，或0.88%，收報3,785.38點，寫下金融危機以來最大6月跌幅；那斯達克指數跌149.16點，或1.33%，收在11,028.74點。
昨（30）日台股開低走低，成為亞股中表現最弱，盤中殺破萬五大關，再次跌破前低，權值股一遍綠油油，多檔個股股價也紛紛探底，加權指數終場下跌414.4點，收14,825.73點，成交量2,592.25億元；台積電（2330）下跌15元，收476元。
三星電子6月30日宣布，旗下位於南韓京畿道的華城廠已開始量產環繞閘極技術（GAA）製程3奈米晶片，腳步比台積電（2330）快。面對三星領先量產3奈米晶片，台積電向來不評論競爭對手。台積電規劃，3奈米下半年開始量產，採用與三星不同的鰭式場效電晶體（FinFET）架構。
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