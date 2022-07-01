7/1【早晨財經速解讀】標普陷1970來最慘上半年 台股萬五失手入熊市 融資只減30億還沒跌夠？三星宣布量產3奈米 台積電瀕400元保衛戰？

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美股三大指數周四（30日）齊跌，且6月月線和第2季季線均收黑，道瓊工業指數跌250點、那指跌1.3%，美國最新經濟數據疲軟和市場擔心各國央行升息抑制通膨等因素，造成美股賣壓加重。

標普500指數今年上半年累計下跌21%，寫下1970年以來上半年最大跌幅。那指上半年跌20.6%，寫下歷來最大的上半年跌幅，道瓊指數則寫下1962年上半年同期以來最大跌幅，跌幅15.3%。

道瓊工業指數跌253.88點，或0.82%，收在30,775.43；標普500指數跌33.45點，或0.88%，收報3,785.38點，寫下金融危機以來最大6月跌幅；那斯達克指數跌149.16點，或1.33%，收在11,028.74點。

昨（30）日台股開低走低，成為亞股中表現最弱，盤中殺破萬五大關，再次跌破前低，權值股一遍綠油油，多檔個股股價也紛紛探底，加權指數終場下跌414.4點，收14,825.73點，成交量2,592.25億元；台積電（2330）下跌15元，收476元。

三星電子6月30日宣布，旗下位於南韓京畿道的華城廠已開始量產環繞閘極技術（GAA）製程3奈米晶片，腳步比台積電（2330）快。面對三星領先量產3奈米晶片，台積電向來不評論競爭對手。台積電規劃，3奈米下半年開始量產，採用與三星不同的鰭式場效電晶體（FinFET）架構。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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