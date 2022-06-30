台股跌破「萬五」 法人：底部未現、Q3續跌不要意外

台股今重挫414.4點、下挫2.72%，指數跌破「萬五」大關，收14825.73點。投顧分析師認為，通膨、資金緊縮2大利空，且目前還看不到減弱跡象，台股持續創低「不要意外」，第三季止跌恐有難度。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰分析，台股今日大跌主要還是「補跌」效應，觀察美股今年跌勢，美股科技類股都跌了2至3成，而台股也以科技類股為主，過去因為高殖利率特性，表現相對抗跌，但與美股中間價差拉大，「一定會補跌」，在恐慌殺出後便直接破底。

蔡明翰強調，中長線來看，高通膨、美國聯準會緊縮政策將是2大利空，進入7月後，預計美國在7月中旬才會公布物價數據，在此之前不會有更大利空出現，這段時間將是「利空空窗期」，加上前一波利空已反映差不多，短時間股市應會有反彈機會，短線投資人可趁反彈搶短。

但他提醒，「現在低點不代表是低點，股市再創低不要意外」，第三季通膨、資金緊縮還看不到減弱跡象，空頭格局不會改變，股市在第三季恐旺季不旺，且利空尚未出盡，整體趨勢來看，第三季股市仍保守看待，高持股投資人切勿跟著追殺。

至於股市是否反映電價影響，蔡明翰認為，股市多少會反映電價議題，但影響層面其實不大，企業電價成本站筆不高、多僅占個位數左右，產品原物料成本才是關鍵，即使市場信心面會有影響，外資也不會因政治議題賣股票，整體來看對台股不太有影響。

富蘭克林投顧研究部副總羅尤美也說，台股大跌主要是跟隨美股反映聯準會態度，聯準會主席鮑爾已由鷹派升級為「大老鷹」，7月底美國科技股將發表財報及下半年財測，市場預期升息幅度上修，此次財測恐會下修，理論上會有很多公司出現壞消息，對於未來展望、年底接單恐不樂觀，第三季股市勢必會盤整。

她也說，進入升息循環後經濟重新復甦時間較長，市場不可能像過去2年快速反彈，這波低點反彈恐要2、3年以上，若是過去2年才進入市場的投資人，恐要建立新的心理建設，持股要重新整理，以基金投資來看，建議成長型、價值型及平衡型並重較穩健。