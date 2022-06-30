台積電破底可不可以搶了？法人認為要有耐心、禁得起跌

台積電（2330）破底，股價下探2020年11月16日以來的低點，到底台積電還要跌多少？可以進場抄底了嗎？法人坦言，台積電的確是有超跌，但目前大環境不佳下，還會不會再往下跌很難說，但跌到目前價位，投資價值已經浮現，只不過，想買台積電，一定要牢記，分批往下買、抱長期，等待下一波景氣循環時，股價就有機會上來。

台積電股價收在今（30）日最低的476元，大跌15元，跌幅3.05%，市值12兆3,428億元，統計從年初歷史天價688元下跌以來，已經跌掉212元，市值縮水5.49兆元，跌幅達30%；先前有外資以美國公債殖利率來估算台積電的股價，預估台積電恐將下滑至450元，才對外資有轉為買進的吸引力。

台積電股價一路失守6字頭、5字頭、現價下滑到了4字頭，到底跌夠了沒？可不可以進場買？法人認為，想買台積電，要有點耐心，因為底部在哪裡？誰也說不準，但是可以逢低分批往下買，或是定時定額買進，同時要不怕跌，或許在台積電下一次法說時，若能釋出正面訊息，將有助股價漲勢加速。

證券分析師張陳浩認為，台積電目前的價位已具有投資價值，但在股價超跌的情況下，很難預測會跌到多少元才是到底，因此，可以逢低分批往下買，但一定要抱的住，不怕股價短線的下跌，等待下一波景氣循環時，股價就有機會上來。

台新投顧副總黃文清表示，台積電超跌，但因大環境不好，股價可能會在低檔先整理，等待7月中的法說會，若有好消息公布，可望帶動股價的表現，有機會加速回升，目前在操作上，可以逢低分批買，或是採取定時定額方式買進也可以。