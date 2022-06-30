飆股綠電抄底台積電？與子公司合砸9,674萬買進

台積電（2330）股價續破底，今（30）日收在476元，綠電（8440）公告表示，與重要子公司綠電資源開發公司分別買進台積電130張及36張，每股價格分別是588.14元，及563.43元，合計共投入9,674.1萬元；以台積電今日收盤價來看，綠電今年來買進台積電目前陷入套牢窘境。

台股今日重挫，綠電卻是以漲停67.2元收盤，上漲6.1元，表現相當強勢；綠電股價由去年底約19元一路走高，去年底以27.65元封關，今年漲勢不歇，4月間曾拉升至106.5元，之後股價略有回落，今日則是以63.5元開高走高衝上漲停鎖死到終場。

綠電因最近一年度累積取得有價證券達公告標準，今日公告買進台積電，自今年1月14日至6月30日，合計買進台積電130張，交易金額7,645.8萬元，每股交易平均價格588.14元；迄目前為止，累積持有台積電65張，累積持有金額3,701.7萬元。

綠電同時代重要子公司綠電資源開發公告表示，最近一年累積取得有價證券達公告標準，從今年2月23日到6月30日買進台積電36張，交易金額2,028.3萬元，每股交易平均價格563.43元；迄目前為止，累積持有台積電34張，累積持有金額1,941萬元。

綠電及子公司買進台積電為財務投資與資產配置，但台積電股價從年初一度衝上688元後走跌，今日收在476元，綠電平均買進價格為588.14元，綠電資源開發則是以563.43元買進，呈現套牢窘境。