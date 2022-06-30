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台股跌破萬五 法人：短線要扭轉 須先回月線之上

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台股指數今天跌破萬五大關，收在最低1萬4825點，不僅再度改寫今年來最低位置，也創2021年來最低。本報資料照片
台股指數今天跌破萬五大關，收在最低1萬4825點，不僅再度改寫今年來最低位置，也創2021年來最低。本報資料照片

費半大跌加上投資信心薄弱，三大類股齊跌，台股今天重挫414.4點，下挫2.72%，指數跌破萬五大關，收在最低1萬4825.73點，不僅再度改寫今年來最低位置，也創2021年來最低，成交金額2592.26億元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，近期台股盤勢持續反映資金面修正評價面，加上消費者信心下滑恐衝擊終端需求、科技業庫存調整狀況仍存在等因素，持續影響台股投資信心，且因為通膨問題仍未出現明顯緩解，促使美國聯準會強力升息以壓制通膨，目前市場等待今天晚上公布的美國5月PCE數據，另外值得留意第三季公布的CPI數據，將是通膨是否見頂的重要關鍵。

從籌碼面來看，廖炳焜表示，雖然近期融資餘額下降，且今年來融資餘額降幅超過大盤跌幅，但因為台股整體結構已出現改變，6月當沖比重仍維持在37%，加上目前投資信心不足，也增加整體盤勢的不穩定。不過，台股目前確實來到超跌區，台股本益比已大幅修正至11.56倍，跌破2015年台股低點的13倍。

廖炳焜認為，台股短線若要扭轉頹勢，必須先回到月線之上，然有鑒於指數仍可能呈現大幅波動，建議投資人透過電子、金融、傳產平衡布局，並挑選具有業績能見度之績優個股，逢低分批承接。

台股

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