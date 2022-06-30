快訊

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主無緣8強

BA.4、BA.5已入社區？ 羅一鈞估大流行時間點：不敢說沒有

攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

台股跳空開低下殺414.4點 三大法人賣超229.27億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股今（30）日向下跳空開低，下殺400多點，終場收在14,825.73點，摜破萬五大關，同時周線跌破去年低點。圖／聯合報系資料照
台股今（30）日向下跳空開低，下殺400多點，終場收在14,825.73點，摜破萬五大關，同時周線跌破去年低點。圖／聯合報系資料照

美國聯準會主席鮑爾表示，設計出避免美國陷入經濟衰退的緊縮政策機會不大，不能保證會成功，費半跌幅超過2%，拖累台股今（30）日向下跳空開低，下殺400多點，終場收在14,825.73點，摜破萬五大關，同時周線跌破去年低點，共下跌414.4點，成交量2,592.26億元；三大法人賣超229.27億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超227.89億元，投信買超17.18億元，自營商賣超（合計）18.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.18億元，自營商（避險）賣超3.37億元。

今電子指數慘摔3.21%，台積電（2330）重挫逾3%，收476元，聯電（2303）跌破40元，聯發科（2454）收651元。以往的避險標的中華電（2412）今也大跌超過3%，收122元。和碩（4938）今除息，卻陷入貼息，股價大跌逾7%，收57元，同樣也是今天除息的南亞科（2408）也重挫。

工業電腦（IPC）相對抗跌，新漢鎖漲停，振樺電（8114）、飛捷（6206）小跌，安勤（3479）、廣積（8050）維持紅盤。金融指數下跌2%，國泰金（2882）、開發金（2883）跌幅逾3%，大盤收在14,825.73點，跌幅2.72%。

三大法人 台股

延伸閱讀

7月台股期指跌394點

看陸供應鏈 台股要買誰？

台股重挫破底 這檔個股不僅鎖漲停委買還逾6千張

台股盤中再破前低！失守萬五大關 資金流入五大避險族群

相關新聞

台股跌破萬5大關 證交所向投資人喊話「理性以對」

台股今天重挫跌破「萬5」關卡，大盤指數終場收1萬4825點、大跌414點。證交所今收盤後表示，短期內台股波動難免，但上市...

台股風暴要來了嗎？法人曝可望止穩時間點

台股今（30）日失守萬五關卡，收在14,825.73點，重挫414.4點，統計大盤指數6月下跌1,982.04點，跌幅1...

台積電破底下挫15元 台股大跌414點、失守萬五

今（30）日台股開低走低，成為亞股中表現最弱，盤中殺破萬五大關，再次跌破前低，權值股一遍綠油油，多檔個股股價也紛紛探底，...

科技股慘跌 台積電收在最低點476元、市值大縮水

聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，市場擔心升息和經濟衰退的擔憂，美股主指大多收低，台股今（30）日下跌逾400點，台積電（23...

台股剩七千金 信驊失守2,000元、力旺跌停

聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，市場擔心升息和經濟衰退的擔憂，美股主指大多收低，台股今（30）日下跌逾400點，股王矽力-K...

電價漲 如何挑選儲能股？

能源轉型政策下，再生能源建置量提升，緊密連結的儲能設備必須跟上，電價調漲以及用電大戶條款加速綠電建置、蓬勃發展的電動車，都將為儲能市場增添馬力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。