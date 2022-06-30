台股跳空開低下殺414.4點 三大法人賣超229.27億元

美國聯準會主席鮑爾表示，設計出避免美國陷入經濟衰退的緊縮政策機會不大，不能保證會成功，費半跌幅超過2%，拖累台股今（30）日向下跳空開低，下殺400多點，終場收在14,825.73點，摜破萬五大關，同時周線跌破去年低點，共下跌414.4點，成交量2,592.26億元；三大法人賣超229.27億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超227.89億元，投信買超17.18億元，自營商賣超（合計）18.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.18億元，自營商（避險）賣超3.37億元。

今電子指數慘摔3.21%，台積電（2330）重挫逾3%，收476元，聯電（2303）跌破40元，聯發科（2454）收651元。以往的避險標的中華電（2412）今也大跌超過3%，收122元。和碩（4938）今除息，卻陷入貼息，股價大跌逾7%，收57元，同樣也是今天除息的南亞科（2408）也重挫。

工業電腦（IPC）相對抗跌，新漢鎖漲停，振樺電（8114）、飛捷（6206）小跌，安勤（3479）、廣積（8050）維持紅盤。金融指數下跌2%，國泰金（2882）、開發金（2883）跌幅逾3%，大盤收在14,825.73點，跌幅2.72%。