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台股跌破萬5大關 證交所向投資人喊話「理性以對」
台股今天重挫跌破「萬5」關卡，大盤指數終場收1萬4825點、大跌414點。證交所今收盤後表示，短期內台股波動難免，但上市公司體質相對穩健，呼籲投資人理性關注公司基本面。
證交所表示，台股近期走勢震盪，主要是因為全球通膨居高不下，各國央行恐加速緊縮貨幣政策，加上全球供應鏈瓶頸尚未完全緩解，投資人擔憂衝擊企業獲利前景，國際股市波動加劇。
證交所指出，雖然台股市場近期不確定因素較多，但上市公司今年的表現仍優異，全體上市公司第1季稅前淨利1兆1820億元，較去第1季成長2521億元、增幅27.11%；剛公告的全體上市公司累計1至5月營收達16兆1504億元，較去年同期成長1兆4194億元、成長率達9.64%，顯示台灣資本市場成長動能持續強勁。
證交所表示，短期內台股波動難免，但上市公司體質相對穩健，呼籲投資人理性關注公司基本面。將密切關注國際局勢對市場影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。
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