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台股剩七千金 信驊失守2,000元、力旺跌停

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導
台股今（30）日下跌逾400點，股王矽力-KY（6415）下跌120元，信驊（5274）失守2,000元關卡，力旺（3529）跌停。AES-KY（6781）摔出千金股，台股剩下七千金。圖／聯合報系資料照片
台股今（30）日下跌逾400點，股王矽力-KY（6415）下跌120元，信驊（5274）失守2,000元關卡，力旺（3529）跌停。AES-KY（6781）摔出千金股，台股剩下七千金。圖／聯合報系資料照片

聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，市場擔心升息和經濟衰退的擔憂，美股主指大多收低，台股今（30）日下跌逾400點，股王矽力-KY（6415）下跌120元，信驊（5274）失守2,000元關卡，力旺（3529）跌停。AES-KY（6781）摔出千金股，台股剩下七千金。

美股道瓊指數上漲82.32點、漲幅0.27%，收31,029.31點；那斯達克指數下跌3.65點、跌幅0.03%，收11,177.89點；標普 500 指數下跌2.72點、跌幅0.07%，收3,818.83點；費城半導體指數下跌58.10點、跌幅2.20%，收2,583.98點。

科技股一片慘綠，高價千金股僅剩大立光（3008）一枝獨秀，上漲25元，成為今日台股萬綠叢中一點紅。跌幅最深為AES下跌8.58%。摔出千金股，信驊與世芯-KY（3661）跌幅5%。

台股 信驊

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