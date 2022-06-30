快訊

直播／本土確診今新增38846例、118例死亡 境外移入增96例

我一遠洋漁船未掛國旗入領海 遭印尼軍艦強扣

巴黎恐攻大審判：「倖存恐怖份子」判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

各國能源轉型開跑 法人：基建後市看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要指數今年以來表現
主要指數今年以來表現

2020年世界各地因疫情肆虐，經濟活動一度被迫停擺，經濟也因此開始陷入衰退。如何讓全球經濟復甦成各國關注議題，聯邦投信認為，各國紛紛推出基建改革政策來推動經濟，加上俄烏戰爭各國減少對俄羅斯石油和天然氣的依賴，因應氣候變遷的「能源轉型」、「脫碳」等環保相關基建也成推動的重心之一，並且在經濟復甦計劃中納入了更多的綠色復甦方案，推動能源轉型以及實現綠色復甦已成為全球趨勢，也為基礎建設議題相關資產創造強勁需求，並增加更多的投資機會。

聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人趙家華表示，根據國際可再生能源機構（IEA）資料顯示，目前超過44個國家和歐盟承諾2050年達到淨零排放目標。此外，歐盟執委會今年5月底，推出的7,500億歐元「下一代歐盟」（Next Generation EU）的綠色復甦計劃及美國的基建改革政策，該政策包含可再生能源計畫（風能、太陽能，並促進歐洲的乾淨氫能源經濟）、乾淨運輸及物流（汽車電器化）等基礎建設，也顯示各國若要達到最終目標，勢必要淘汰傳統能源改發展再生能源或電氣化，能源轉型非一蹴可及，從研發、廠房建置到管線運輸時，牽涉範圍廣泛。

趙家華更進一步分析，能源運輸管道等項目涉及龐大的初期資本支出，而且建造過程所需時間長，但油氣管道一旦建成，其運作期長達60年，且維護運輸管道成本相對較低，也意味著未來幾十年的現金收入及可發放股利相對較高，加上該產業因法規性質而與通膨連結、長約效應使現金流穩定及政策加持的成長性。

值得注意的是，趙家華表示，基礎建設股票今年以來展現抗震實力(見圖)，即是受惠於2050脫碳計劃牽涉到能源與產業轉型工程浩大，未來30年全球將需要花費92兆至173兆美元做能源轉型投資的利基帶動。趙家華亦指出，用於提升供給和基礎設施建設，雖然投入成本龐大但也保障未來數十年的穩定收入，在任何經濟周期的都能提供可預測的現金流和有彈性的盈利能力，建議投資人於此市場波動之際，可適當佈局基礎建設股票，提高投資勝率。

再生能源

延伸閱讀

歷史經驗 美亞股擁優勢

英外相：俄烏戰爭凸顯「支援要趁早」 適用助台防衛

基建投資夯 分批加碼

對抗一帶一路 G7擬5年籌6000億元助發展中國家基建

相關新聞

台積電破底下挫15元 台股大跌414點、失守萬五

今（30）日台股開低走低，成為亞股中表現最弱，盤中殺破萬五大關，再次跌破前低，權值股一遍綠油油，多檔個股股價也紛紛探底，...

科技股慘跌 台積電收在最低點476元、市值大縮水

聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，市場擔心升息和經濟衰退的擔憂，美股主指大多收低，台股今（30）日下跌逾400點，台積電（23...

全球股市大跌的導火線 謝金河：這個世界開始不同步

我們常常開玩笑說，吃這個也癢、吃那個也癢，美國六月份消費者信心創下十六個月新低，道瓊指數又大跌四九一．二七，本來在通膨壓力下，升升不息的升息循環、經濟指標向下修正是好事，但股價仍下跌，而先前公布的各項經濟指標表現太亮眼，投資人擔心升息壓力會加重，股價也是以下跌回應，好消息也跌，壞消息也跌，這代表市場的修正仍在持續中。

電價漲 如何挑選儲能股？

能源轉型政策下，再生能源建置量提升，緊密連結的儲能設備必須跟上，電價調漲以及用電大戶條款加速綠電建置、蓬勃發展的電動車，都將為儲能市場增添馬力。

股市破底無罪 反彈有理

跌深是短線最大的利多。聯準會自一九九四年以來首次升息三碼，並上調預期通膨率與下調經濟成長率，美國公債殖利率衝高，然而在短線迅速修正與鮑威爾國會聽證會重申立場過後，四大指數聯袂展開反彈，也終止了連續三周周線收黑的窘況，熊市反彈雖能暫時鬆一口氣，不過中長期偏空格局還沒有改變。

台股重挫破底 這檔個股不僅鎖漲停委買還逾6千張

台股今（30）日不僅指數重挫近400點，更是破底寫波段新低，盤面一片慘綠之際，極少數個股出現逆勢上漲表現，其中，今年來頗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。