快訊

直播／本土確診今新增38846例、118例死亡 境外移入增96例

我一遠洋漁船未掛國旗入領海 遭印尼軍艦強扣

巴黎恐攻大審判：「倖存恐怖份子」判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刺激政策陸續落地 法人：陸股底部明朗化

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
金融海嘯以來歷次大陸股災落底時間
金融海嘯以來歷次大陸股災落底時間

近期大陸股市領漲全球股市，截至6月28日，上海綜合及深圳成分股指數，近一月漲幅分別達到14.58及7.95%。統一投信表示，隨著大陸官方刺激政策陸續出台，目前中國大陸股市的「市場底」已經逐漸浮現。在政策利多因素刺激下，下半年大陸股市前景可期。

根據歷史經驗，大陸股市落底反彈往往會有兩個階段，先是在政府政策支持下形成「政策底」並反彈，後又受全球總經不確定性等因素，使市場再次回落；直到主要利空出盡，或政策逐漸發酵，實體經濟效益顯現時，「市場底」才實際落地。觀察金融海嘯以來，大陸股市四次股災，「政策底」通常領先「市場底」1~2 季時間。

統一投信表示，這一次的股災，大陸股市在3月國務院釋放政策托底訊號時，開始逐步築成「政策底」。過去數月，中國大陸政府與歐美緊縮趨勢相反，先後降準、降息，啟動寬鬆貨幣政策，並推出多項財政刺激方案。政策開始實施加上解除封城政策，上海綜合指數在4月27日本益比觸及2016年以來3次股災低點後，開啟一段反彈行情。繼3月的「政策底」落實後，第二階段的「市場底」也逐漸明朗。

根據歷史數據，金融海嘯後上海綜合指數四次觸及市場底後，都出現強勢反彈，波段漲幅在36~180%區間。若從４月27日本波低點起算，截至6月28日盤中高點3,412點，上海綜合指數漲幅達到19.18%。未來在大陸官方政策利多加持下，大陸股市落底後的反彈行情有望持續。

統一投信表示，過去一季的大陸經濟成長受到封城政策重創，為了向今年經濟成長目標靠攏，下半年大陸官方勢必將持續實施寬鬆貨幣政策，並加碼財政刺激，以拉抬全年經濟成長。另外，為舒緩通膨壓力，拜登政府正考慮取消部份川普時期關稅措施，屆時或可拉抬大陸淨出口，帶動出口產業。

陸股 上海 金融海嘯

延伸閱讀

溫網／拍下大陸菜鳥 詹皓晴女雙連7屆過頭關

CFC將上路 牽動盈餘扣抵

大陸管制低效企業 台商當心

疫情趨緩 「夜經濟」點亮大陸城市

相關新聞

台股上半年跌16％！股民買什麼賠什麼 達人建議：這3族群低波動又抗震

近期台股大盤震盪劇烈，具「高配息、低波動」題材的商品，具備抗跌特性，產業布局分散於傳產、金融、電子類股，配置靈活，有利於成為近期「資金避風港」。

台積電聯電破底 台股盤中摔逾340點失守14900點

台股今天出現破底走勢，大盤一度失守14900點，達14895.21點，重挫344.92點。隨著台積電、聯電股價同創波段新...

貨櫃股破底！長榮慘貼息股價破前低、陽明也破底

貨櫃股除息本周啟動，由陽明（2609）率先在周一除息，雖有兩天的填息表現，但昨日及今（30）日則是下跌，股價再破底，一度...

全球股市大跌的導火線 謝金河：這個世界開始不同步

我們常常開玩笑說，吃這個也癢、吃那個也癢，美國六月份消費者信心創下十六個月新低，道瓊指數又大跌四九一．二七，本來在通膨壓力下，升升不息的升息循環、經濟指標向下修正是好事，但股價仍下跌，而先前公布的各項經濟指標表現太亮眼，投資人擔心升息壓力會加重，股價也是以下跌回應，好消息也跌，壞消息也跌，這代表市場的修正仍在持續中。

台股盤中再破前低！失守萬五大關 資金流入五大避險族群

台股今（30）日早盤再度摜破近兩年來新低，下跌300餘點，殺破萬五大關，一度達14,867.52點，盤面上權值股殺聲隆隆...

電價漲 如何挑選儲能股？

能源轉型政策下，再生能源建置量提升，緊密連結的儲能設備必須跟上，電價調漲以及用電大戶條款加速綠電建置、蓬勃發展的電動車，都將為儲能市場增添馬力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。