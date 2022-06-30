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不賣「綠電」的綠電飆漲停 逾7,000張排隊等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

夏季缺電危機、電價將調漲、俄烏戰爭推升油價及天然氣大漲，諸多因素下，綠電相關概念股，包括風電、太陽能等公司，再成為近期盤面上的焦點，今（30）日台股重挫，多檔「綠電」概念股逆勢上漲；綠電（8440）是國內專業廢電子、電器物品資源化處理廠，並不是缺電題材的概念股，今日則是衝上漲鎖死，排隊追買單逾7,000張，主要是受惠於將迎來第3季營運高峰的題材。

綠電相關概念股包括風電、太陽能，及周邊的儲能、電網系統等，都將因缺電、電價上漲而受惠，台股大跌下，相關個股逆勢上漲，安集、碩禾、中興電、東元、亞力、華城、世紀鋼等今日表現抗跌，股價上漲；另外，台股重挫下，包括綠電、新漢、日勝化、凱羿-KY、福永生技等股則是飆上漲停。

綠電股價從去年底約19元一路走高，去年底以27.65元封關，今年漲勢不歇，4月間曾拉升至106.5元，之後股價略有回落，今日則是以63.5元開高走高，衝上漲停67.2元鎖死。

綠電5月營收8,060萬元，月增7.08%，年增6.01%，是近十年單月次高表現，僅次於今年3月的8,373萬元；累計今年前五月營收3.66億元，年增10.45%，5月營收亮眼，預期第2季營運加溫，第3季可望邁向今年單季營運高峰。

綠電 概念股

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