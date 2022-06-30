台股盤中再破前低！失守萬五大關 資金流入五大避險族群

台股今（30）日早盤再度摜破近兩年來新低，下跌300餘點，殺破萬五大關，一度達14,867.52點，盤面上權值股殺聲隆隆，多檔個股股價也紛紛探底，資金流入避險族群，如：航空雙雄、生技醫療族群、儲能、車用零組件、車用電子概念股。

台新投顧副總黃文清表示，今日台股仍然受到融資減少、經濟成長趨緩疑慮影響，隨著融資餘額加速趕底，台股也有機會迎來跌深反彈，預期只要7月企業營收表現不要下修太多，股市有望回穩。

黃文清說，近兩日可策略性布局車用相關概念股、半導體上游、伺服器相關族群，此外，ABF載板，金融股也都有望表現，建議分批進場或定期定額布局。

觀察盤面上權值股表現，台積電（2330）盤中最低達478.5元，聯電（2303）盤中最低達39.25元，雙雙跌破一年半以來新低，盤中跌幅分別為2%、3%。相較之下，聯發科（2454）和鴻海（2317）股價相對抗跌，盤中雖持續在平盤之下震盪，但跌幅分別在0.7%、1%左右，表現有撐。

另看到高價股部分，盤中一遍綠油油，股王矽力-KY（6415），力旺（3529），譜瑞-KY（4966），AES-KY，世芯-KY（3661）的盤中跌幅落在4～5%，AES-KY更跌出千金股行列，祥碩（5269），旭隼（6409），亞德客-KY（1590）和股后信驊（5274）盤中跌幅也有2～3%，台股盤中一度僅剩七千金。

航運族群中，陽明（2609），長榮（2603）跌勢較重，盤中跌幅皆達3%左右，成交量分別放大至11萬張和7萬張，萬海（2615）表現相對有撐，盤中小跌0.8%，是貨櫃三雄中僅存的百元股，盤中成交量也達2萬張。而資金從貨櫃三雄流入航空雙雄避險，帶動華航（2610），長榮航（2618）表現，盤中皆在平盤附近震盪，長榮航盤中成交量達8.3萬張，華航也有4.4萬張成交量。

生技族群則有個股表現突出，福永生技（4183）盤中亮燈漲停，和康生（1783）維持6%左右漲勢，藥華藥（6446），益得（6461），佰研（3205）等股，漲幅則在2～4%。受惠夏季供電需求大增的儲能概念股中，中興電（1513）也仍然表現強勁，盤中漲幅近3%。