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貨櫃股破底！長榮慘貼息股價破前低、陽明也破底
貨櫃股除息本周啟動，由陽明（2609）率先在周一除息，雖有兩天的填息表現，但昨日及今（30）日則是下跌，股價再破底，一度下探至80.6元，長榮（2603）除息第二天，股價同樣是往下破底，一度下探至84.5元，兩家貨櫃股盤中跌幅都超過3%。
台股今日開低走低，盤中失守15,000點，一度下探至14,895.21點，重挫逾300點，盤面上各類股齊挫，航運股跌勢重，貨櫃股跌破前低，再往下探底。
長榮昨日除息，股價開高走低，終場收黑，陷入貼息，今日以88.6元開出，一度下滑至84.5元，跌破去年10月18日的低點85.5元，盤中跌幅2.58%。
陽明除息首日亮燈漲停，拉開填息序幕，原本填息逾6成，但昨日出現下跌，今日再下挫，早盤以84.7元開出，一度下滑至80.6元，跌破去年10月18日的低點83.6元，盤中跌幅2.57%。
萬海（2615）尚未除息，今日以118元開低，一度翻紅至121元，盤中低點則下滑至115元，盤中跌幅0.83%。
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