台股6月慘跌！這10大電子股法人趁跌大買 股價逆勢漲

台股今（30）日將收6月月線，近1年多以來，本（6）月是台股最慘的一個月，不僅單月指數跌幅逾10%，外資法人大賣台股約2,000億元，更在本月最後一個交易日指數跌破15,000點大關。不過，市場法人統計，本月仍有10檔科技指標股不僅獲法人資金力挺、趁跌大買，6月股價更是不跌反漲。

台股指數今收月線，但這個月以來，在全球股市重挫下，台股也難以獨撐，累計至昨（29）日為止，外資已賣超台股多達1,975億元，市場法人認為，以今日台股破底走勢，6月外資累計賣超應會突破2,000億元。

而在外資沈重的賣壓之下，台股指數今日早盤低點來到14,895點，累計本月指數跌幅今日盤中一度達11%之多，以單月指數跌幅來看，本月台股指數將是2020年3月以來最大跌幅，同時，今日台股破底，指數也一度寫下2021年2月以來新低。

雖然台股6月外資大賣、指數表現疲弱，但市場法人觀察市場資金移動方向，統計6月仍有10檔科技指標股不僅獲得法人趁大盤弱勢時，加碼買超，同時，在法人力挺下，這10檔個股6月股價不跌反漲。

市場法人統計至昨（29）日收盤為止，可以明顯看出，市場資金大幅移往高殖利率個股，其中，包括中華電（2412）、台灣大（3045）及遠傳（4904）三大電信股，6月統計至昨日為止，三大法人分別買超該三檔個股46.36億元、27.47億元及14.52億元。半導體通路商大聯大（3702）也是以長期獲利及配息穩定吸引長期資金，也獲法人買超15億元。

另外，題材及指標股方面，電子紙的元太（8069）、電動車指標股鴻海（2317）、也分別獲得法人買超33.58億元及26.29億元，此外，包括可成（2474）、致伸（4915）、金像電（2368）及漢磊（3707）本月也都在法人買超之列。