6/30【早晨財經速解讀】俄債違約！國泰金、富邦金等七家壽險業未收到債息 硬著陸要來了？美國Q1 GDP下修至-1.6% 台股恐失守萬五？

國際信用評級機構穆迪28日確認俄羅斯外幣債務出現一世紀來首度違約，因一批俄債持有人未在期限內收到1億美元債息。穆迪並預警俄國「很可能」會有更多債務違約。

據金管會最新掌握，從今年5月27日至今，有七家壽險業沒有收到俄羅斯公債利息，保險局副局長林志憲說，主因是5月25日美國有一個對俄羅斯國家新的國際制裁手段，導致相關代理行無法將款項匯出所致。

據金管會5月底統計，8家壽險業持俄羅斯曝險額是1035.64億元，提列減損金額達142.35億元，減損比例是13.74%。這8家壽險業是國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中壽、南山、全球跟三商美邦。

紐約三大指數周三（30日）漲跌互見，道瓊小漲、標普和那指微跌，費半重挫逾2%，隨著6月和第2季即將結束，投資人正消化聯準會（Fed）官員針對經濟和利率前景發表的談話，並等待企業財報季開跑。

道瓊工業指數漲82.32點，或0.27%，收報31,029.31點，標普500指數微跌2.72點，或0.07%，收在3,818.83點，那斯達克指數微跌3.65點，或0.03%，收報11,177.89點。費城半導體指數重挫2.20%或58.10點，收報2583.98點。

聯準會主席鮑爾表示，美國經濟「強勁」，「能夠承受更緊的貨幣政策。」他重申了壓低通膨的承諾，並補充說這個過程可能會導致一些 「痛苦」。