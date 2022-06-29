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長榮除息表現不如預期 台股跌百點維持震盪格局

經濟日報／ 記者黃力／台北即時報導

通膨待抑制，美聯準會官員談話挺快速升息，另一方面，美6月消費者信心指數創近16月新低，景況不佳，牽動美股轉跌，也連帶壓縮台股表現空間，航運、半導體股今（29）日再見殺盤，聯電、長榮等指標股近來除息表現不如預期，台股終場下跌199點或1.2%，收在15,240點，為今年來第二低。

兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥指出，半導體權值股壓盤，台股反彈強度不足，本波反彈籌碼再度被套牢，待半導體市況轉圜，台股才有反彈空間，而隨季底將至，宜留意法人結帳賣壓，短線不宜追價。

昨電子及半導體權值股面臨賣壓，台積電（2330）跌6.5元或1.3%，收在最低價491元，為今年以來第三低價，影響台股54點，全市場最多，拖累上市半導體指數跌1.5%，在集中市場中僅優於電子零組件、紡織纖維以及航運。

陽明、萬海跌逾6%，終止近日的強勢反彈，其中陽明影響台股6.9點，僅次於台積電，而長榮除息行情獨木難撐，由紅翻黑跌1.6%，填息表現不如預期，上市航運指數跌7.7%，自去年10月22日後首度跌破200點關卡，收在198.54點，全市場最為弱勢。

類股行情疲軟之餘，新加坡富台指和周選擇權順勢壓低結算，台股終場下跌199點或1.2%，收在15,240點，為今年來第二低，跌破五日線15,341點，成交量2,453億元。

台股於上半年觸及歷史高點18,619點，交投熱絡，惟隨後接連面對產業需求疲軟，通膨和升息等衝擊，行情由盛轉衰，今年來跌16%，於亞洲市場中落後於陸、港、日股等、以及部分東南亞股市如印尼、馬來西亞、菲律賓等，不過仍勝過韓股、美那斯達克和費半等同樣以科技股為主要成分的市場。

過去兩年由內資領銜的追價力度於上半年開始放緩，自然人成交比重在5月下降至56.5%，今年來首度跌破六成，而外資成交比重則上升至33.6%，今年來首度來到三成之上。

外資賣超59.2億元，連兩日賣超，在台指期淨空單則增加438口至20,020口，動向偏空；計外資今年來賣超9,202億元，大幅超越2021、2020年單年度賣超4,540億元、5,395億元，為今年來台股走空關鍵之一。

內資方面，投信布局積極度不若以往，但仍能見其擇機進場，買超2.5億元，連四日買超；自營商連六日買超後，轉賣超82.2億元，為今年來第八大單日賣超。

三大法人合計賣超139億元，連兩日買超，八大公股行庫等國家隊則逢回布局，提供籌碼嘗試穩盤，買超12.9億元，連兩日買超。

台股 半導體

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