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台股下跌199.79點 三大法人賣超139.04億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
美國股市周二大跌，大型科技股帶頭下殺，連帶台股今（29）日開低跌破五日線，終場收在15,240.13點，下跌199.79點。圖／聯合報系資料照片
美國股市周二大跌，大型科技股帶頭下殺，連帶台股今（29）日開低跌破五日線，終場收在15,240.13點，下跌199.79點。圖／聯合報系資料照片

世界大型企業研究會(Conference Board)美國消費者信心數據顯示，消費者對未來6個月展望的預期指標跌至近十年低點，美國股市周二大跌，大型科技股帶頭下殺，連帶台股今（29）日開低跌破五日線，終場收在15,240.13點，下跌199.79點，成交量2,434.65億元；三大法人賣超139.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超59.39億元，投信買超2.54億元，自營商買超（合計）82.2億元，其中自營商（自行買賣）買超28.62億元，自營商（避險）賣超53.58億元。

台積電（2330）收491元，跌幅1.31%，日月光投控（3711）今日除息，每股配發7元現金股利，但陷入貼息窘境，收79.1元，跌幅超過5%。貨櫃三雄中長榮（2603）今除息，但仍小跌1.66%，陽明（2609）、萬海（2615）大跌逾6%。工業電腦（IPC）族群今年因滿手訂單加上零組件料況逐步紓解，今年營運普遍看增，振樺電（8114）攻上漲停板，飛捷（6206）、安勤（3479）、廣積（8050）也大漲。生技類股也表現強勢，和康生（1783）漲停，藥華藥（6446）、泰福-KY（6541）漲幅逾8%，大盤收在15,240.13點，跌幅1.29%。

自營商 三大法人 科技股

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