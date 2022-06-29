航運填息變貼息！長榮跌1.6% 台股跌近200點收15,240點

今（29）日台股持續關注長榮（2603）填息表現，今早填息率將近30%，早盤成為貨櫃三雄之中唯一上漲個股，不過盤中漲幅逐漸收斂，接近下午1點時翻黑下跌。加權指數終場下跌199.79點，收15,240.13點，成交量2,434.65億元；台積電（2330）終場下跌6.5元，收491元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股今日落底訊號尚未出現，股市落底訊號三擇一，分別為3,500億元的換手量、量跌至2,800億元以下，及外資買超或正價差，目前未見上述三狀況，預期台股仍將在15,000～15,700點區間震盪。

陳奕光說，現在經濟指標聚焦新台幣是否能止穩，目前新台幣未止貶，盤面上剩法人作收息行情，大戶則無行動，造成台股逢低無人接手、追價意願不高，建議投資人也留意台積電是否站穩500元大關，另外，操作近期強勢的生技族群時，建議以短期操作為佳。

觀察盤面資金流向，電子族群占比48.3%，運輸族群占比22.6%，生醫族群占比 5.3%。今日電子權值股表現不一，航運族群除息行情失靈，長榮開高走低，撐盤力道不足，生技醫療族群則有多股受惠新藥題材，強勢表態。

航運族群中，貨櫃三雄今早僅長榮受惠市場填息預期，維持漲勢，不過午後漲勢收斂，終場下跌1.5元，收89元，跌幅1.6%；陽明（2609），萬海（2615）則雙雙收跌6%，股價分別收85.5元和120元，長榮終場成交量超過34萬張居冠，陽明終場成交量達 13.7萬張居次，萬海成交量則落在3.7萬張。

航空雙雄部分，華航（2610），長榮航（2618）盤中由黑翻紅，午盤過後在平盤之上穩定震盪，終場分別收漲1.7%和1.2%，成交量分別超過5.4萬張和8.7萬張。

權值股部分，台積電今日最低價達491元，10點40分後翻黑，維持在平盤之下震盪，終場收跌1.3%。聯發科（2454）今日盤中出現破底翻，殺至640元新低後，出現反彈上攻，盤中最高價回到668元，終場漲幅1.5%。另外，聯電（2303）盤中再度跌破一年半以來新低，達40.7元，終場跌幅超過2%。鴻海（2317）表現相對穩定，盤中在110.5～112.5元區間震盪，終場收111元。

高價股中，股王矽力-KY（6415），股后信驊（5274）和祥碩（5269）跌勢較重，終場跌幅落在4～5%，AES-KY，旭隼（6409）和世芯-KY（3661）盤中由黑翻紅，表現相對有撐，終場以AES-KY漲幅最多，超過2%，旭隼和世芯則齊收漲1%。

生技醫療族群部分，台生材（6649），保瑞（6472），益得（6461），和康生（1783）亮燈漲停，藥華藥（6446），寶齡（1760）齊觸漲停板後拉回，終場分別收漲8.9%和5.9%，美時（1795），健喬（4114），永昕（4726），北極星藥業-KY（6550）等股，收盤則維持4～7%的漲幅。