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法人：美股過往前100個交易日重挫 後市上漲機率高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據歷史經驗，S&P500前100個交易日重挫的年度，若逢低進場，在同一年度內後市上漲機率高，平均漲幅達19%。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美國5月消費者物價指數（CPI）比去年同期勁增 8.6%，創1981年以來高點，凸顯通膨進一步加速升溫，導致全球股市近一步重挫，科技股首當其衝。目前Nasdaq指數本益比大幅修正至22倍以下，已大幅低於五年均值30倍，嚴重超跌，下半年隨著升息及戰爭影響淡化，配合基本面回溫，預期科技股將展開報復性反彈力道，投資人可分批布局。而在「破壞式創新｣引領科技業爆發性成長下，智慧生活基金後市看俏。

蘇聖峰表示，5月全球基金經理人平均現金部位大幅度上升，為911以來最高，市場情緒已過度反應悲觀預期，目前美銀證券多空指標不到1%，就歷史經驗顯示，美銀證券多空指標低於2表示市場氣氛過度悲觀，視為買進訊號，該指標2013年以來出現過8次買進訊號，MSCI全球指數其後一、二、三個月報酬率分別為3.7%、4.9%、7.6%。另就基本面分析，美國5月ISM製造業指數上升至56.1，優於市場預期的54.5，也高於4月的55.4，顯示美國整體製造業活動升溫，商品需求保持強勁，緩解經濟將陷入衰退擔憂。不論從價值面或基本面來看，皆顯示逢低布局時機已到。

蘇聖峰表示，隨著科技股的跌深，可將持股轉向屬性較積極的科技股與成長股部位，而在標的上著重能夠打敗不確定性、下半年業績有望反彈、且營運穩定性足夠的個股；區域上美股波動相對大，但若市場止穩，仍有較顯著的上檔空間可期。題材方面，短期看好評價合理的中大型科技股與部分重啟經濟概念，中長期則可觀察創新與高評價個股在大幅修正後的投資機會。

科技股 美國

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