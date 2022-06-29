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集保：數位顆粒化全面上線 單軌申報輕鬆有效率

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

集保結算所金管會委託建置的票券金融公司數位監理申報機制上線滿一周年。今(2022)年7月1日起，將全面採用顆粒化資料取代金管會檢查局單一申報窗口，正式啟動票券金融公司API單軌申報，讓申報既輕鬆又有效率。

為推動我國數位化監理科技發展，數位監理申報機制於去年6月正式上線，提供票券金融公司採API自動化申報、線上驗證資料正確性、串連金融周邊單位顆粒化資料（Granular）、提供監理機關視覺化監理資訊，以及建立即時警示通知等多項智慧化之監理功能。

數位監理申報機制基於票券生命週期，最長可達一年之特性，與單一申報窗口維持一年雙軌併行作業，經統計採行顆粒化資料蒐集方式所累積的監理資料量是過往的五十多倍，這些財務、業務及授信等多面向顆粒化資料，以一致的運算公式向上堆疊成多層次監理資訊，強化資料的可比較性及彈性，並透過視覺化儀表板技術，讓監理機關得以向下深入探勘，快速聚焦核心，即時掌握全市場及個別機構風險狀況。

集保結算所董事長朱漢強表示，數位監理申報機制已運用顆粒化資料一步步搭建堅實的大數據基地，因應數位金融快速發展，更積極規劃運用機器學習，將AI技術結合監理科技場景，提供全市場智能歸戶，開拓申報異常檢測、發行人行為分析等預測性分析功能，讓追蹤金融活動更容易，秉持沒有最好，只有更好的理念，將持續應用新興技術協助監理機關打造更為穩健的金融市場。

金管會 集保結算所

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