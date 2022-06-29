00878投資人數躍升全台第二大 法人：避開高股息迷思

統計上周台灣加權指數下跌337.94點，收15,303.32點，跌幅2.16%；而櫃買指數收187.01點，亦下跌達3.05%；在高股息相關ETF方面，主要也呈現拉回，其中國泰永續高股息ETF（00878）所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數上周僅小跌0.1%，幾乎力守平盤，展現抗跌優勢。

同時，截至上周五（24日），依據台灣集中保管結算所與Bloomberg資料，國泰永續高股息的投資人數來到55.63萬人，並躍升為國內受益人數第二大的ETF，規模亦來到新台幣782億元。統計今年以來至6月24日，不到半年的時間，國泰永續高股息ETF的受益人數共激增近27.5萬人，成長人數居台灣所有ETF之冠，目前也是國內最大ESG主題及發行流通量最高的原型ETF。

法人分析，國泰永續高股息上市以來，透過ESG選股及較低的年度總費用率，加上每季穩健配息與收益平準金機制，獲得了市場投資人廣泛關注。在持股風格上，國泰永續高股息並非訴求透過大量換股的高周轉率方式，不著眼於帳面上的高股利，或是以預判的方式，在公司營運因為景氣單年度衝高後，再進場去追求單次的股利，反而是透過挑選體質優良、優質的ESG企業且過往配息穩健的個股，輔以適度的產業分散，來構建投資組合。

因此整體來說，國泰永續高股息的投資目標是以適度的股息做為下檔保護，提升穩定性，並追求長期實質的總報酬成長，相較之下，是更貼近長期投資人需求的「存股型」高股息ETF，與市場上常見的交易型高股息ETF有明顯不同，因此才廣泛受到認同，成為近年來討論度非常高的台股ETF。

國泰投信ETF研究團隊表示，近年來高股息ETF推陳出新，對投資人來說，也應思考其實股息殖利率並不是篩選投資標的時的唯一指標，若單看股息高低，會很容易掉入陷阱裡，甚至挑選到隨景氣波動而大起大落的標的；建議投資人，進行高股息投資策略時，更應該留意是否是適合自己的「好股息」，才不會落入拿到股利卻賠了價差，長期總報酬無法提升的情況。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊指出，7、8月台股迎來股東會與除權息旺季，市場將關注產業龍頭釋出營業表現及年度股利發放情況，有機會激勵外資資金回流，挹注台股動能、延續反彈格局。但因應外部通膨升溫環境，建議投資人進行比例上之調配，現階段至聯準會7月分升息前，仍可多關注於價值型標的，以定期定額方式布局；中長線來看，台股本益比已低加上企業獲利仍具支撐，預期在震盪後台股下半年可逐步止穩。