外資喊殺！降聚陽、豐泰評等至賣出 目標價130、160元

美系外資出具最新報告，調降聚陽（1477）評等至「減碼」，目標價降至130元，同時也調降豐泰（9910）評等降至「減碼」，目標價160元。聚陽今（29）日股價在外資調降評等的壓力下，賣壓傾巢而出，盤中股價一度跌停，來到143元，創下近兩年來新低價，並拖累儒鴻（1476）股價亦賣壓沉重，盤中來到441.5元，跌幅逾5%。另，豐泰盤中股價來到180.5元，跌幅9%。

該外資報告指出，由於紡織品和鞋類庫存增加，增長將從2022年第4季度開始放緩，分析紡織品和鞋類的三個趨勢，包括1、庫存增加和宏觀的不確定性影響訂單能見度，2、WFH品類的去庫存風險，3、去年第4季以來，代工訂單一直在提高價格以反映成本上漲，但預估下半年價格上漲將有所緩解。整體而言，由於基數較高和需求疲軟，增長動能將從今年第4季開始減速。

該外資將豐泰調降評等至「減碼」的主要理由包括大部分第4季代工訂單未能確認，顯示訂單保守，其次，高油價和通脹可能阻礙美國消費者在服裝和鞋類方面的支出。但強勁的增長仍將維持到第3季。至於調降聚陽評等的主因為短期內沒有任何推動股價上漲的催化劑，不利因素則包括增長見頂，訂單能見度縮短，且主要客戶將可能在下半年去庫存。

上周有另一家亞系外資雖維持聚陽「買進」評等，但目標價由300元降至200元，主要考量通膨恐導致訂單呈現趨緩的拉貨動能，高通脹、高油價讓美國消費者支出持保守態度，雖然美國領先品牌和零售商的最新展望顯示業績分歧，部分運動服飾品牌繼續保持兩位數的銷售額同比增長，但基本服裝品牌的需求減少。預估聚陽第2季、第3季仍可望保持短期的強勁業績，第4季目前看來則是好壞參半。

該外資反映通貨膨脹帶來的宏觀不確定性，將聚陽的本益比由20倍下調至15倍，同時調降聚陽今、明年EPS預估分別達5%、8%。