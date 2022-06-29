中信臺灣智慧50 ETF今上市 五大因子助投資人趨吉避凶

中信投信最新力作「中信臺灣智慧50 ETF」（00912）今（29）日上市，結合五大因子自動進行投資權重加減碼，幫助投資人在景氣不明，股市波動加劇的環境中趨吉避凶，靈活因應市況變化，擺脫股價低迷不振的煎熬。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，目前市場處於「高通膨、高利率」，主要風險來自經濟衰退、鷹派升息步調和通膨，不過隨著風險輪廓逐漸清晰，市場不確定性因素逐一消除，一旦過渡到通膨降溫的臨界點，金融、非必須消費品和科技股有望領先反彈。

根據行政院主計處最新公布的台灣經濟成長預測為3.91%，世界排名仍位居前列，屬於較穩健的經濟體，張圭慧說，台灣疫情持續改善，有助於民生消費與勞動市場正常化，且零售年增長維持正向，餐飲業由黑翻紅，台股基調相對穩健，未來疫情減緩，整體內需動能將進一步提升。

張圭慧補充，在企業表現尚未實際反應於財報前，勞動市場與民生消費為支撐經濟成長的觀察重點，目前消費市場動能已顯著回升，建議在企業獲利回穩後，可配置攻擊型產品。中信臺灣智慧50 ETF以大型企業為資產池，將巴菲特、彼得．林區等大師級的投資精髓融入選股配置模型中，長期持有可創造穩定報酬，且台股經上半年大幅修正後，更具投資價值，同時掌握「擇時」與「擇市」兩大優勢。

中信臺灣智慧50 ETF前十大成分股中，包含近來展開除息秀的航運三雄。近期受消息面影響，貨櫃三雄面臨較大修正壓力，張圭慧分析，航運股營收預期修正主因有四：一是運費操控調查，不過可能的罰款屬單次性質的財報衝擊，影響程度有限；二是在運費調查、船隻增加、零售庫存趨於平衡下，飆升的運費回歸正常；第三是燃油成本上升影響獲利；最後則因部分商品庫存漸趨平衡，使需求減少。觀察貨櫃航運後市，張圭慧指出，在全球經濟復甦，經濟活動與消費回歸正常過程中，航運仍為不可或缺的要角，短期修正可視為布局良機。

中信臺灣智慧50 ETF追蹤「特選臺灣智慧50指數」，導入成長、價值、規模、動能、和品質五大量化因子進行個股的權重配置。與傳統市值型的ETF，雖同樣以權值股為投資核心，但在權重配置上則更有彈性。指數根據成分股每季實際表現，加碼因子表現佳的標的，同時減碼因子表現較弱的標的，提升勝率。

隨著全球陸續鬆綁邊界管制和中國大陸逐步解封，帶動5G應用、車用電子、高效能運算等相關晶片需求，預期下半年經濟表現有機會優於上半年，中信臺灣智慧50 ETF採用多因子投資策略，為投資人捕捉大循環中具潛力的優勢企業，掌握市場風格變化加碼趨勢股，加上台股本益比仍為相對低點，建議投資人可分批進場，贏在起跑點。