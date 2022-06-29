產能利用率下滑 高盛修正台積目標價 912元下調至857元

高盛證券指出，終端需求波動，台積電（2330）8、12吋產能利用率將在2023年各降至89%、91%，將2022~2025年EPS各調整5.7%、-3.0%、-5.3%、-6.0%至35.72元、36.84元、43.91元、49.03元，維持台積電「買進」評等，目標價則隨獲利調整而修正，由912元下調至857元。

在高速運算和車用優化產品組合下，高盛認為台積電營收和獲利短期展望仍佳，與此同時，匯率也可助益台積電毛利來到預測區間上緣。

高盛分析，台積電第2季新台幣營收季增10.2%（美元營收季增7%），毛利率58.3%、營益率48.1%，每股盈餘8.85元；第3季營收季增9.0%（美元營收季增5.7%），毛利率58.4%、營益率48.4%，每股盈餘9.91元。

高盛看好台積電2023年仍有成長空間，8、12吋價格可各成長5%、4%，但在終端需求轉疲下，產能利率用將微幅滑落，各來到89%、91%，惟相對強勢的美元可望抵禦此一情況對獲利的影響。

資本支出上，台積電28奈米在中國大陸和日本的擴產進度不變，同時也持續投資先進製程，2023年資本支出應可維持在420億元。

高盛指出，2023年將面臨更多需求波動，但台積電在先進製程產能放量和晶圓代工價格上漲帶動下，營運仍可續繳佳績，預期3奈米可在2023年下半年增產，占全年營收10%，預期台積電2023年營收可年增14.2%（美元營收年增13.3%），毛利率則因產能利用率下降而來到53.1%，每股盈餘36.84元。

高盛指出，台積電今年以來的跌幅已超過去年漲幅，本益比約14倍，接近2011~2016年時由手機需求所帶動的晶圓代工景氣上行的評價區間。儘管台積電評價面轉趨便宜，但投資人基於未有更多利多而觀望，並待台積電持續消化利空。

台積電預計於7月14日舉辦法說會，會中將聚焦台積電對於終端需求前景看法、成熟製程擴產計畫、3奈米擴產進度等議題。