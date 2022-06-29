台股續關注長榮填息 法人：航運籌碼不穩 短線操作為主

台股今（29）日盤中持續關注長榮（2603）填息表現，盤中填息率將近30%，加權指數開盤下挫近200點，盤中跌幅收斂，持續在15,300點以上震盪，法人指出，今日電子、航運族群壓盤，生技族群有個股表現，建議投資人持續觀望貨櫃三雄表現，由於目前貨櫃三雄籌碼面不穩定，建議以短線操作為主。

第一金投顧董事長陳奕光指出，今日台股逢低無人接手，市場對股市的追價意願不高，手上有持股者食之無味棄之可惜，建議投資人持續留意台積電（2330）是否表態，需站穩500元大關才有機會帶動台股反彈，生技族群則因股本小，受惠空頭市場能有機會表現，建議投資人，操作生技股需手腳快，進場之前需作功課，若遇不明白的狀況更應短線操作。

追價意願不高，跌沒有人接，落底訊號為出來，需要巨量換手量3500益，量縮到2800益以下跌幅，外資需要買超或正價差，上述三訊號皆無，區間在15000點，上漲看在15700，在這個區間上下震盪，

觀察盤面資金流向，電子族群占比46.7%，運輸族群占比26.7%，生醫族群占比4.6%。盤中電子權值股表現分歧較大，但仍顯無力，航運族群僅長榮表現突出，生技醫療族群則有和康生（1783），保瑞（6472），台生材（6649）等股強勢表態。

護國群山部分，台積電今日開低496元，盤中再跌3元，9點半一度翻紅回到平盤之上，出現盤中最高價498.5元，接著再次回到平盤之下震盪，盤中跌幅在0.1%左右。聯發科（2454）今日盤中出現破底翻，殺至640元新低後，出現反彈上攻，回到平盤之上，盤中最高價回到668元，漲幅達2%。另外，聯電（2303）盤中也再度破一年半以來新低，達40.7元，後續跌幅收斂，持續在41元附近震盪，跌幅1.6%。鴻海（2317）則表現穩定，在110～112.5元區間震盪。

高價股中，股王矽力-KY（6415），股后信驊（5274）和譜瑞-KY（4966）跌勢較重，盤中跌幅落在3～4%，AES-KY和世芯-KY（3661）由翻紅，表現相對有撐，不過盤中仍在平盤上下震盪，漲幅不超過1%。

航運族群中，貨櫃三雄僅長榮受惠市場填息預期，維持漲勢，陽明（2609），萬海（2615）盤中齊跌4%，股價分別在87元和122元附近低檔震盪，從盤中成交量來看，長榮成交量將近20萬張居冠，陽明居次，盤中成交量達7.1萬張，萬海城較量則落在1.9萬張。

航空雙雄部分，華航（2610），長榮航（2618）盤中雙雙由黑翻紅，漲幅分別落在1%和0.6%左右，盤中成交量分別達2.5萬張和4.4萬張。

生技族群中，台生材，保瑞亮燈漲停，益得（6461），和康生，寶齡（1760）齊觸漲停板後拉回，盤中持續在漲停板附近開關，泰福-KY（6541），藥華藥（6446）則維持6%以上漲幅，五鼎（1733），健喬（4114），永昕（4726），亞諾法（4133）等股，盤中也有超過3%的漲幅。