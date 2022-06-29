這3檔電子股除息失靈 日月光投控、南茂、南電慘貼息
台股今（29）日開低走低，一度下滑至15,238.67點，多檔除息股表現不同調，長榮（2603）努力填息中，但3檔電子股包括封測大廠日月光投控（3711）、南茂（8150）及載板大廠南電（8046）則是陷入貼息，日月光投控除息前遭外資賣超，早盤以82.9元開低，一度下滑至79.8元，盤中呈現貼息。
日月光投控每股配發7元現金股利，為歷史新高，今日除息，現金股利預計7月28日發放，日月光昨日遭外資15,383張，連八賣，投信昨日則是賣超1,064張，但自營商買超2,010張，合計三大法人賣超14,437張，開盤除息參考價84元，早盤以82.9元開低走低，陷入貼息。
南茂每股配發現金股利4.3元，開盤參考價40.5元，早盤以40.5元開出，一度拉至40.6元，盤中低點39.05元，同樣呈現貼息。
南電每股配發10元現金股利，開盤參考價279.5元，早盤以277元開低，盤中一度翻紅，最高達287元，逆勢填息，一度填息75%，不過股價再翻黑，一度下探至273.5元，股價再陷入貼息。
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