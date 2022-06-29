台股早盤跌近兩百點 台積電開盤下跌1.5元

台股今（29）日開盤下跌74.38點，開盤指數15,365.54點，早盤跌近兩百點，一度來到15,248.21點；台積電（2330）開盤下跌1.5元，開盤價496元。

倫元投顧說，周二（28日）台股受電價調漲高預期，及電子股庫存調整有下修今年財測隱憂等利空拖累下，指數下跌108點，收在15,439點，成交量2,332億。短線而言，若能守5日線則還有持續向月線至季線上下反彈的機會，重點觀察美股走勢為主、其次融資變化，預期可能再往下探底後又做另一次跌深反彈。

由於通貨膨脹飆高，美國消費者信心下跌至一年來最低點，澆熄投資人的樂觀情緒，並助長對經濟恐陷衰退的憂慮，周二美股四大指數收盤重挫：道瓊指數下跌491.27點、跌幅1.56%，那斯達克指數下跌2.98%，標準500指數下跌2.01%，費半指數下跌2.63%。

永豐期貨說，周二台積電今陷入多空拉鋸，小跌0.2%作收，聯發科（2454）、聯電（2303）分別重挫3.9%、2.4%，連帶IC設計族群賣壓出籠，金融、傳產族群無力撐盤，而周一漲停的貨櫃三雄，僅陽明（2609）延續漲勢，勁揚6.5%，長榮（2603）、萬海（2615）早盤賣壓湧現，雙雙以平盤作收。整體來看，台股周二以上影線黑K作收，目前上檔面臨10日線及6月22日長黑K反壓，上漲過程容易震盪，短線不宜過度追價，而後續可留意本週歐洲央行論壇及PCE數據都將是觀察重點。

統一期貨說，籌碼面部分，外資現貨賣超105.9億，期貨淨空單增加876口至19,582口，十大交易人與特定法人合計賣出2,738口。周選支撐與壓力區落在15,000至15,600之間，P/C Ratio降至0.86，整體籌碼中性偏空看待。加權指數目前在5日線之上，周二挑戰10日線未過而壓回，呈現區間震盪格局。

三大法人周二集中市場合計賣超32億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超99.7億元，投信買超10.5億元，自營商（自行買賣）買超21.1億元，自營商（避險）買超35.2億元。