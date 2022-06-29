6/29【早晨財經速解讀】長榮除息秀登場 0056今年殖利率9% 填息能成功？蘋果自研5G晶片傳噩耗 那指重跌3% 美股又要破底？

外資昨(28)日賣超前十大個股中，今日將除息的長榮（2603）高居外資賣超冠軍，單日遭賣超19,712張，但自營商卻是買超73,524張，土洋大對作。

除息前一天，長榮股價以108.5元收平盤，高居外資單日賣超冠軍，連三賣，投信賣超42張，自營商買超73,524張，連十一買，合計三大法人買超53,770張。陽明(2609)持續填息中，以91.7元收盤，上漲5.6元，漲幅6.5%，外資賣超9,199張，投信買超351張，自營商賣超3,528張，連二賣，合計三大法人賣超12,106張，陽明兩天下來已填息67%。

長榮除息大秀今登場，法人看好，長榮除息行情有望跟著陽明走，且讓人拭目以待。

元大高股息ETF（0056）28日爆出2.3萬張成交量，稱霸高股息ETF，盤中零股交易46萬股為ETF第一，合計6月以來，0056成交量、盤中零股量均刷新今年新高，推升6月淨申購金額同步攻頂。

今年高股息ETF的配息題材持續發燒，其中國民高股息ETF 0056在完成換股後，預估成分股加權平均的股息率上看9.6%，0056指標成分股的陽明又在除息後大漲，完成一半填息，另一成分股長榮也將在今日除息，接連讓0056關注度火爆。

天風國際分析師郭明錤透過推特發文說，一份調查顯示，「蘋果自己的iPhone 5G通訊晶片研發可能已經失敗」，這意味高通在2023年下半年仍然會是iPhone唯一的5G通訊晶片供應商，供應比將達100%，而非高通先前預估的20%。

費城半導體指數周二大跌2.6%。標普500指數和那斯達克綜合指數分別重挫2%和3%，蘋果、微軟、亞馬遜拖累指數最重。蘋果公和微軟下跌至少3%。亞馬遜大跌5.1%。