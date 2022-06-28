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外資今賣超105.91億 長榮除息前遭大賣超

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

台股今（28）日開低走低，收在15,439.92點，下跌108.09點，三大法人合計賣超38.78億元，其中外資賣超105.91億元，外資賣超前十大個股中，明日將除息的長榮（2603）高居外資賣超冠軍，單日遭賣超19,712張，但自營商卻是買超73,524張，土洋大對作。

台股早盤以以15,519.56點開出，一度下滑至15,375.65點，台積電（2330）、聯發科（2454）收跌，貨櫃股中，陽明（2609）上漲，長榮及萬海（2615）則是收平盤，大盤指數終場收跌，跌幅0.7%，三大法人中僅外資賣超，投信及自營商則是買超，其中，投信買超10.69億元，自營商買超（合計）56.42億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是長榮、日月光投控（3711）、新光金（2888）、中信金（2891）、華孚（6235）、陽明、元大金（2885）、元大台灣50（0050）、中鋼（2002）、聯電（2303）等；外資賣超長榮19,712張，居外超個股冠軍，其次是賣超日月光投控15,383張。

長榮明日將除息，今日股價以平盤108.5元收盤，高居外資單日賣超冠軍，連三賣，投信賣超42張，自營商買超73,524張，連十一買，合計三大法人買超53,770張；陽明持續填息中，以91.7元收盤，上漲5.6元，漲幅6.5%，外資賣超9,199張，投信買超351張，自營商賣超3,528張，連二賣，合計三大法人賣超12,106張，陽明兩天下來已填息67%。

統計外資今日買超前十大個股依序是，元大台灣50反1（00632R）、華新（1605）、友達（2409）、元大滬深300正2（00637L）、期街口布蘭特正2（00715L）、昇陽半導體（8028）、致伸（4915）、開發金（2883）、富邦臺灣加權反1（00676R）、宏達電（2498） 。

外資 長榮

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