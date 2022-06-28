兆豐投顧2022下半年投資展望會：Q3醞釀跌深反彈走勢

兆豐投顧今（28）日發表線上2022年下半年台股投資展望會，剖析下半年台股仍將延續上半年持續向下探底的危機，但隨股價評價來到偏低的位置，在利空逐步淡化下，將醞釀一波跌深反彈走勢。尤其是美、台將同時於11月舉行重要選舉，政策利多可期，搭配籌碼面外資因國際美元漲多拉回，可望引動一波回補買盤，更有助反彈走勢。

2022年上半年台股開高走低，農曆年前後在元月行情及外資買超推升下直攻18,619創歷史新高點後漲多回檔，並受俄烏戰事擴大、FED加快升息、中國嚴格的封控導致工廠停工、國內疫情惡化、第1季財報利空反應等一連串的利空衝擊，指數向下探底。

展望2022第3季上半季，預期仍不易擺脫向下的壓力，主要是FED仍受制嚴重通膨的影響，升息步調只快不慢，依照CME 利率期貨的預期，到今年底美國聯邦基金利率將上升到3.25~3.5%。

依據歷史經驗，貨幣政策一向落後經濟情勢（包括通貨膨脹），除非真正確認CPI觸頂，否則FED不會停止升息。高通膨將減弱消費能力，最終對經濟成長造成衝擊；企業獲利也會因為購買力下降，影響終端消費而下滑，尤其是非必須性消費商品所受衝擊最大，因此，第3季上半季在利空籠罩下，台股承受極大壓力。

另外，資金及籌碼面也不利台股。由於FED積極升息，雖台灣央行也同步升息，但幅度較小，使得台幣與美元的利差擴大，在國際美元走強下，將造成資金流向美元資產，外資大幅賣超台股；內資也因為外在不確定因素尚未消失，普遍採取觀望態度，導致融資餘額減少、周轉率下滑，令台股缺乏推升的動能。

惟第3季下半季在股價反應利空跌深後，隨著利空趨緩，股價評價偏低下，有利進行反彈。依臺灣證券交易所資料顯示，集中市場整體本益比約為12倍，位處於歷史本益比區間的下緣，僅高於2000年網路泡沫、2008年金融海嘯的低點。

由於截至目前，主要經濟研究機構，包括IMF、世界銀行、OECD等組織都未預期全球經濟會陷入衰退，因此，在股價評價偏低的條件下，隨時具備跌深反彈的能力。

美、台在今年11月都將進行重要選舉，尤其是美國的期中選舉，目前執政黨深受高通膨影響，民調低迷，為能勝選，除全力壓抑通膨外，也將伴隨祭出政策利多，有利股市上漲。

統計最近10次美國期中選舉與S&P500指數的表現，高達80%的機率在期中選舉日前60~120日S&P500是上漲的，甚至到了選前10個交易日上漲的機率更來到90%。因此，下半年美股在跌深下，又有政策面利多的加持，一波強勁的反彈可期，也具有帶動台股的效應。

2022年下半年，兆豐投顧看好的產業，在傳統產業部分，偏好受政策支持的風電產業、產業低基期、一直到今年上半年持續受晶片短缺影響的汽車及汽車零組件族群、及生技股較不受經濟景氣的影響，看好具題材的新藥股及受惠台幣貶值的醫材股。

電子產業部分則看好，不受消費減弱影響的HPC族群、產業趨勢持續向上的電動車相關車用電子及晶片缺貨緩和受惠的網通、工業電腦等。

展望下半年傳統產業，由於整體外在環境偏弱，看好受政策支持的風電產業可讀逆勢成長。另外，去年低基期，今年上半年持續受晶片短缺影響的汽車及汽車零組件族群，可望在晶片緩解下轉佳。而生技股一向較不受經濟景的影響，看好具題材的新藥股及受惠台幣貶值的醫材股。

風力發電是朝向「非核家園」政策的關鍵產業，也是發展綠能產業的重心，依經濟部規畫到2035年之前將開發20.5GW的風電，潛在商機驚人，將是另一個兆元產業，另預估2021~2025年離岸風力風發電可創造1.03兆元商機，2026~2035年可再創造2.8兆元商機。

又政策在競標的過程中加入國產化的評分條件，更有利國內業者分享商機。此外，幾次大規模的停電，透露出台灣輸配電網的不足，為解決此一問題，並提高用電效率，台電未來幾年加大資本支出，投入電網的改善，也給重電業者帶來商機。

汽車產業近兩年深受晶片不足之苦，導致產量減少。2022年下半年起，在晶片產能開出下，缺口可望縮小，有助汽車廠產出增加。且由於目前車商庫存偏低，更有利未來銷量提升。又中國為刺激經濟，已祭出汽車購置稅減半的政策利多，更有助於下半年汽車產業復甦，看好汽車及汽車零組件類股。

生技類股看好今年下半年，包括產品取證、授權及銷售等藥品研發或製造公司。國內醫材公司外銷比重高，台幣貶值有助於獲利提升，且生產基地多在國內，疫情趨緩也有助營運回升。

電子產業由於PC需求短期難以回溫，而智慧型手機銷量雖落底，然供應鏈仍有去化庫存壓力，因此聚焦因缺料緩解及成本壓力舒緩的網通、IPC、汽車等族群，此外HPC、車電等長線趨勢帶動，需求維持強勁，預期此二族群將成為下半年市場焦點。

電子產業HPC晶片往高密度，高運算及異質整合發展，因此先進製程、先進封裝技術領導廠商將成為主要受惠者；IC載板亦隨HPC需求，ABF層數與面積不斷提升，預期供需仍將維持健康。

而HPC晶片中成長最快屬AI晶片，由於高度客製化且眾多非IC設計業者積極投入，設計服務業者成為浪潮下的主要受惠者。此外下半年AMD將推出Zen 4，市占率看增，相關供應鏈將不懼產業需求不佳影響。

電動車為車市主要推升動能，全球充電樁因而加快建置EV及充電樁將刺激高階被動元件供需吃緊，而充電樁台灣有眾多廠商為硬體設備供應鏈，可關注具競爭力的公司；自駕車推動ADAS滲透率持續提升，感測器中CIS、光達快速成長，可留意相關台廠供應鏈。

網通、IPC2021年缺料狀況嚴重，部分訂單無法被滿足，使營收受到限制，加上晶片及原物料價格上漲，整體毛利率趨勢向下，使其在2022年具低基期優勢，待缺料緩解、成本壓力下滑等因素浮現即有利網通、IPC營收，獲利好轉。