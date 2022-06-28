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台股能反轉向上？法人：須滿足三大條件

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近日美股跌深後強勢反彈，帶動台股止跌回升。統一全天候基金經理人林世彬表示，若目前幾大利空因子，包括通膨及庫存調整等，未來沒有持續惡化，預計台股有機會維持短線反彈。但第3季區間震盪格局仍不變，若要盤勢反轉向上，還需更多利多支持。

林世彬表示，經過前一段時間的修正，目前台股評價已經來到相對低點，本益比僅有約12倍，殖利率高達4.2%，投資價值上升。近日台股也跟隨美股，出現短線跌深反彈。但市場仍充斥利空因素，第3季將持續震盪。

若要突破區間震盪格局，反轉向上，還需要滿足三個條件。首先，是庫存調整狀況好轉。過去因供應鏈斷鏈，廠商為了避免斷料，積極拉高庫存比例。但如今在經濟成長蒙上陰影的背景下，面對終端需求下修，廠商也開始調降庫存，降低營運成本，尤其是消費及電子產業；第二，檢視7月後的企業營運狀況，包括新產品推出進度、筆電及智慧型手機出貨量是否符合預期等，甚至是財報利空測試；第三，俄烏戰爭推升原物料價格走勢，第三季通膨是否觸頂回落，連帶使聯準會升息路徑明朗化。

林世彬表示，產業看好汽車零組件、機械及伺服器等。先前汽車業受到缺料影響大，出貨延遲，隨著近期供應鏈恢復順暢，加上中國推出相關補貼政策，汽車零組件有望受惠。面對通膨壓抑個人消費意願，許多產業出現庫存調整及需求大幅下修問題，機械業及伺服器類股由於主要營收來源為企業資本支出，需求受到影響的幅度較小，具備較高的韌性。

目前市場的不確定性因素，預計第3季會較為明朗，左右後續市場走向。因此，接下來一季乃是關鍵時間點，須密切留意美國通膨、聯準會利率決策及台股供應鏈狀況。投資人布局以分批進場為優，善用定期定額方式分散投資風險。

台股 通膨

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