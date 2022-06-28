快訊

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

德州移民悲劇！美國貨櫃卡車驚見「超過40具移民屍體」

貨櫃股陽明一支獨秀 長榮棄息賣壓重、萬海也下挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為基隆港區載滿貨櫃的陽明海運出港情形。 中央社
圖為基隆港區載滿貨櫃的陽明海運出港情形。 中央社

台股今（28）日開低走低，航運股占大盤成交比重逾2成，盤中跌幅逾1%，貨櫃股僅除息進入第二天的陽明（2609）守在紅盤，長榮（2603）則是面臨棄息賣壓，盤中跌幅逾2%，萬海（2615）跌幅逾3%，散裝族群、航空股也是下跌表現。

陽明昨日除息，順利展開填息，外資昨日買超16,903張，但投信賣超7,813張，自營商也賣超14,133張，合計三大法人賣超5,043張；陽明早盤以87.4元開出，一度拉升至89.5元，填息走勢延續，盤中漲幅1.5%。

長榮將在明日除息，昨日遭外資賣超1,259張，但自營商買超14,839張，連十買，投信則是賣超185張，三大法人合計買超13,395張；今日以107.5元開低，一度翻紅至109元，但盤中賣壓加重 ，股價再翻黑，一度下滑至105.5元，盤中跌幅2.76%。

除息 陽明

延伸閱讀

蔡明彰觀點：融資殺過頭 長榮融資減肥到2年前20元水準

陽明填息39% 長榮添信心

航運業美系外資唱衰 本土法人抱屈

內資法人作帳股 聚焦

相關新聞

熊市反彈暫停 台積電奮戰500元關卡

隨著美債殖利率攀升，熊市反彈動能不足，美股震盪走低，台股今（28）日開盤受電價將調漲影響，微幅下跌，台積電（2330）開...

用電大戶電費飆漲 這些風電概念股逆勢走揚

台股今（28）日開低走低，受惠於電價調漲，風電概念股早盤成為盤面上的亮點，士電（1503）、大亞（1609）、華城（15...

美股反彈無力 台股小跌開出一度跌破15500點

受成長股拖累，美國股市各大指數收盤下挫，台股小跌28.45點開出，高價股及部份具題材中小型個股相對強勢

台股開盤下跌28點 台積電開盤下挫2.5元

台股今(28)日開盤下跌28.45點，開盤指數15,519.56點；台積電（2330）開盤下跌2.5元，開盤價496元。

美股續漲無力 電價調漲對台股影響值得觀察

美股在狂飆800餘點後，27日漲勢暫歇，科技股表現相對疲弱，對於今天台股表現刺激有限。分析師表示，經濟部電價審議會拍板高...

6/28【早晨財經速解讀】元大金殖利率上看7.7% 除息秀登場 貼息慘劇會重演嗎？台積電500元保衛戰 相對ADR有補跌效果？

元大金(2885)111年度股東常會，通過每股配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，合計股利1.8元，再寫元大金控歷來新高。元大金今（28）日上演除息秀，擁有逾86萬股民，是否填息引發關注，若以元大金昨(27)日收盤價23.3元計算，現金股利殖利率高達6.4％，合計股票股利的總殖利率水準則有7.7％。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。