貨櫃股陽明一支獨秀 長榮棄息賣壓重、萬海也下挫

台股今（28）日開低走低，航運股占大盤成交比重逾2成，盤中跌幅逾1%，貨櫃股僅除息進入第二天的陽明（2609）守在紅盤，長榮（2603）則是面臨棄息賣壓，盤中跌幅逾2%，萬海（2615）跌幅逾3%，散裝族群、航空股也是下跌表現。

陽明昨日除息，順利展開填息，外資昨日買超16,903張，但投信賣超7,813張，自營商也賣超14,133張，合計三大法人賣超5,043張；陽明早盤以87.4元開出，一度拉升至89.5元，填息走勢延續，盤中漲幅1.5%。

長榮將在明日除息，昨日遭外資賣超1,259張，但自營商買超14,839張，連十買，投信則是賣超185張，三大法人合計買超13,395張；今日以107.5元開低，一度翻紅至109元，但盤中賣壓加重 ，股價再翻黑，一度下滑至105.5元，盤中跌幅2.76%。