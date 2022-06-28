熊市反彈暫停 台積電奮戰500元關卡

隨著美債殖利率攀升，熊市反彈動能不足，美股震盪走低，台股今（28）日開盤受電價將調漲影響，微幅下跌，台積電（2330）開在496元，最高觸及500元；聯發科（2454）最低觸及652元價位。

美股道瓊指數下跌62.42點、跌幅0.2%，收31,438.26點；那斯達克指數下跌83.07點、跌幅0.72%，收11,524.55 點；標普 500 指數下跌 11.63 點、跌幅0.3%，收3,900.11 點；費城半導體指數下跌 5.0 點、跌幅0.18%，收 2,713.5點。

身為台股權王的台積電，未能延續昨日上漲氣勢，今日股價疲軟，籌碼方面，外資終結連三日賣超，轉為買超7,085元，投信則連六日買超1,994張，自營商連三日買超1萬2,980張。

昨日站回千金股的AES-KY（6781）早盤站穩千元，最高到1,060元，最低為1,025元。