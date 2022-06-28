台股開盤下跌28點 台積電開盤下挫2.5元

台股今(28)日開盤下跌28.45點，開盤指數15,519.56點；台積電（2330）開盤下跌2.5元，開盤價496元。

群益投顧說，大盤指數站上3日線，但仍處12日線之下，短均格局中性。雖然整體市場結構呈現矛盾渾沌的態勢，但6月中的FOMC會議後，Fed主席在參、眾院證詞持續釋放更為激進的鷹派訊息，美(科技)股反見強勢反彈。

目前操作上，雖然盤勢進入第一道反壓，但環境形勢挹注市場對升息趨勢已相當程度PRICE-IN在股價的期待下，應仍有利短線個別跌深股股價輪彈自救的行情持續，建議擇強守技術面應對。

周一(27日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌62.42點、跌幅0.2%，那斯達克指數下跌0.72%，標準500指數下跌0.3%，費半指數下跌0.18%。

富邦期貨表示，美國5月耐久財訂單月增0.7%，優於市場預期，顯示企業投資依然強勁，不過，市場持續關注本周三大央行總裁談話和美國個人消費支出價格(PCE)指數，加上國際清算銀行(BIS)周一警告全球存在停滯性通膨風險，使得美股反彈動能不足，四大指數小幅收低，未能延續上周反彈氣勢。

統一期貨說，加權指數周一開高走高上漲244.69點至15,548.01點，漲幅1.6%。上周弱勢的航運類股轉強，高價股強勢。外資周一期貨部分減少230口，淨空單-18,706口，十大交易人與特定法人合計賣出958口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,800之間，P/CRatio升至0.9，整體籌碼中性偏空看待。加權指數反彈上漲至5日線之上，短線跌勢暫時止穩。

三大法人周一集中市場合計買超140億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超86.8億元，投信買超10.1億元，自營商（自行買賣）買超35.3億元，自營商（避險）買超7.7億元。