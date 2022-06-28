中信台灣智慧50 ETF 6月29日掛牌上市

台灣證交所表示，中國信託投信募集發行的中國信託台灣智慧50 ETF(00912)受益憑證，將於6月29日正式掛牌上市。

證交所表示，根據申請資料顯示，該檔ETF標的指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃智慧50指數，該指數由台灣指數公司所編製及維護。指數成分股自台灣股票上市上櫃的個股中，先通過流動性篩選，選取發行市值前50大優質龍頭企業，再透過自由流通市值結合五大投資因子指標，即規模、價值、成長、品質、動能因子，配置成分股權重，兼顧台灣市場代表性與投資因子特質，以提升台灣市場權值股組合的長期績效表現。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達136檔。