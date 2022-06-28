6/28【早晨財經速解讀】元大金殖利率上看7.7% 除息秀登場 貼息慘劇會重演嗎？台積電500元保衛戰 相對ADR有補跌效果？

元大金(2885)111年度股東常會，通過每股配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，合計股利1.8元，再寫元大金控歷來新高。元大金今（28）日上演除息秀，擁有逾86萬股民，是否填息引發關注，若以元大金昨(27)日收盤價23.3元計算，現金股利殖利率高達6.4％，合計股票股利的總殖利率水準則有7.7％。

2022-06-28 08:17