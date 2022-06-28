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6/28【早晨財經速解讀】元大金殖利率上看7.7% 除息秀登場 貼息慘劇會重演嗎？台積電500元保衛戰 相對ADR有補跌效果？
元大金(2885)111年度股東常會，通過每股配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，合計股利1.8元，再寫元大金控歷來新高。元大金今（28）日上演除息秀，擁有逾86萬股民，是否填息引發關注，若以元大金昨(27)日收盤價23.3元計算，現金股利殖利率高達6.4％，合計股票股利的總殖利率水準則有7.7％。
台股昨（27）日強勢上漲244點、收15,548點，站回5日線，盤面上除了台積電（2330）與貨櫃三雄強勢，高價股更是吸金，18檔500元以上個股全數收紅，AES-KY收盤股價重返千元，台股再現九千金。
美中不足的是，護國神山台積電(2330)以及生技股王藥華藥(6446)未能收上500元。台積電盤中一度來到506元，尾盤遇到調節賣壓收498.5元；藥華藥的罕見藥在歐美銷售持續創佳績，盤中一度至505元改寫掛牌新高，尾盤則倒跌1.5元收497元。
台積電ADR周一跌不到0.1%收在85.56美元，較台北交易股價溢價2%，受美股下跌拖累。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
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