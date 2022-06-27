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證交所參與2022 ESG高峰會 圓滿落幕

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

由會計研究發展基金會所主辦的2022 ESG高峰會，於6月24至25日假世貿一館舉辦。本次高峰會由政府機關、企業團體、證券周邊單位、會計師事務所及大專院校等超過80個單位共襄盛舉，活動舉辦超過15場研討會及沙龍，邀請各領域專家學者參與分享；參展之科技業、金融業、製造業及各單位以展演的方式呈現台灣ESG實踐成果，以及未來最新的永續趨勢，讓大眾見到台灣對落實永續議題投入的努力，使ESG融入民眾日常生活中，共計超過萬人到現場或透過線上直播參與活動。

本次活動證交所於金融業創新永續區以「資本市場永續發展」為主題參展，宣導金融監督管理委員會「永續發展路徑圖」推動時程及永續資訊揭露等，說明本公司重要推動計畫並展示企業永續發展成果，參觀民眾多駐足閱覽資料並洽詢政策推動內容、企業揭露資訊及永續相關指數與商品，顯現對企業推動永續發展之關心及對資本市場相關投資之興趣。

證交所亦在展場活動攤位辦理以「營造資本市場ESG生態系」為主題之小型講座，說明近期推動企業永續發展與ESG資訊揭露之相關措施，包括修訂相關辦法推動企業實踐永續發展，並於公開資訊觀測站(MOPS)增加「企業ESG資訊揭露」專區，整合公司ESG資訊，提供資訊使用者查詢。期待藉由整合企業行動力、主管機關執行力及市場投資人影響力與協同資訊揭露平台，建構完整的資本市場ESG生態系，使企業重視永續經營之價值，採取積極永續轉型行動。講座後輔以有獎問答方式與民眾互動，參與民眾皆熱烈應答，透過互相學習交流，形塑整體社會永續發展文化，呼應本次ESG高峰會主題。

ESG 資本市場

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