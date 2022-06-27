貨櫃三雄齊衝漲停 僅「這一檔」獲外資買超

台股今（27）日收15,548.01點，上漲244.69點，三大法人同步買超，貨櫃三雄同飆上漲停作收，其中，僅陽明（2609）獲外資買超，投信及自營商賣超陽明，但長榮（2603）及萬海（2615）則是獲得自營商買超，尤其是買超長榮達14,839張，三大法人對貨櫃股的操作不同調。

台股今日開高走高，盤中一度拉升至15,656.35點，終場漲幅1.6%，收復5日線，三大法人合計買超139.98億元，包括外資買超86.8億元，投信買超10.15億元，自營商買超（合計）43.01億元。

統計外資買超前十大個股依序是元大台灣50反1（00632R）、群創（3481）、新光金（2888）、聯電（2303）、陽明、富邦臺灣加權反1（00676R）、友達（2409）、華孚（6235）、長榮航（2618）、國泰臺灣加權反1（00664R）等；另外，台積電（2330）也獲外資買超，終止連三賣，單日買超7,085張，投信則是買超231張，自營商買超1,915張，合計三大法人買超9,291張，台積電收在498.5元，上漲12元，漲幅2.46%。

聯電獲外資買超19,398張，終止連十二賣，投信賣超14,340張，自營商買超2,093張，合計三大法人買超7,151張，聯電收在42.9元，上漲1.3元，漲幅3.12%；貨櫃股部分，僅陽明獲外資買超16,903張，投信賣超7,813張，自營商賣超14,133張，合計三大法人賣超5,043張。

陽明今日除息，每股配發20元現金股利，股價收在86.1元，股價邁向填息，填息約近4成，為貨櫃股的填息啟動好開頭，後續將是長榮預計29日除息；不過，外資在貨櫃三雄中僅買超陽明，長榮則是遭外資賣超1,259張，但自營商買超14,839張，連十買，投信賣超185張，股價收在108.5元漲停價；萬海收漲停128元，外資賣超4,040張，自營商買超822張，合計三大法人賣超3,218張。