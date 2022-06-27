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元大期搶攻除權息行情 滿額交易抽Gogoro 3 Premium

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

面對全球通膨壓力，各國央行採取升息措施因應，全球金融市場行動波動隨之影響，交易人因此紛紛尋求投資避險管道。每年6-9月為台灣股票除權息旺季，交易人參與現貨除權息外，還可透過股票期貨規劃避險交易策略。元大期貨(6023)搶搭「除權息」行情，推出「夏日股期季 交易連環三重奏」行銷活動，更於活動期間擴大舉行全台股期策略交易講座，提供交易人更多元策略交易選擇。

元大期貨研究團隊表示，截至今(2022)年股票期貨與ETF期貨新增至236檔商品，交易人可透過四大交易優勢，規劃三大策略方向。於除權息期間透過股票期貨小資金交易、多空皆宜、具槓桿倍數與無股利所得稅等四大優勢，規劃期現貨轉換、填息行情與高股息行情等三大策略方向規劃交易。元大期貨研究團隊攜手元大期顧分析師於6月28日舉行除息旺季新選擇全省講座，由期貨與證券雙料分析師分享股票期貨實務交易經驗，讓交易人了解股票期貨優勢、規劃策略與參與除權息行情。

搭配除權息旺季期間，元大期於6月15日至9月14日推出夏日股期季 交易連環三重奏活動，期間新開戶或靜止戶交易滿10口，即可獲得200元超商禮券；累積交易達指定門檻可直接獲得指定三重好禮；每月交易達30口還有機會參加Gogoro 3 Premium 抽獎活動，並提供股票期貨交易大補帖，完整介紹股票期貨與交易策略解析。

期貨交易 股票 除權息

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