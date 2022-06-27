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台股上漲244.69點 三大法人買超139.98億元
美股四大指數上週五大漲，帶動台股今（27）日大漲上攻，不過仍遇到10日線的壓力，終場收在15,548.01點，上漲244.69點，成交量2,392.15億元；三大法人買超139.98億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超86.8億元，投信買超10.15億元，自營商買超（合計）43.01億元，其中自營商（自行買賣）買超35.31億元，自營商（避險）買超7.7億元。
今多數個股出現跌深反彈，台積電（2330）收498.5元，漲幅2.47%，鴻海（2317）收111元，漲幅0.91%，聯電（2303）收42.9元，漲幅3.13%。陽明（2609）今除息，每股配發20元現金股利，早盤攻上漲停至86.1元，上漲7.8元，填息率為39%，長榮（2603）、萬海（2615）在陽明的帶動下也紛紛攻上漲停板。先前持續疲弱的ABF載板三雄南電（8046）重返300元關卡，漲停收312.5元，IC設計類股中創意（3443）、原相（3227）、力智等表現強勢，另光電類股指數上漲2.97%，群創（3481）、友達（2409）皆有4%的漲幅，大盤收在15,548.01點，漲幅1.6%。
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