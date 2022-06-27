陽明除息前公告買股 這兩家公司股息進帳豐

陽明（2609）今（27）日除息，每股配發20元現金股利，預計7月29日發放股利，台驊（2636）、聯發（1459）在上周分別公告買進陽明股票，參與除息，以兩家公司截至目前所持有的陽明股數計算，現金股息將分別進帳4億元、4,722萬元。

陽明今日以85.9元開出後衝上漲停86.1元作收，順利邁向填息，趕在陽明除息前，上周有兩家公司分別公告買進陽明股票；聯發除息前最後一個交易日，6月24日公告，在4月12日至6月24日買進陽明2,861張，每股價格117.81元，交易總金額3.37億元；截至目前累積持有陽明2,361張，金額 2.78億元（含評價損益）、持股比例0.07%。

聯發在3月14日時分別公告處分陽明及長榮（2603）股票，在去年4月16日至今年3月14日處分陽明4,287張，每股價格72.63元，交易總金額3.11億元，處分利益4,647萬元；在去年5月11日至今年3月14日處分長榮2,919張，每股價格154.43元，交易總金額4.5億元，處分利益4,515萬元。

台驊則是在6月23日公告，自6月20日至6月23日買進陽明3,000張，每股平均價格109.37元，交易總金額3.28億元，迄目前為止，累積持有陽明20,000張，金額19.24億元，持股比例0.57%。

陽明除息，以聯發持股計算，將進帳4,722萬元股息；台驊股息則達4億元。