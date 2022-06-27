航海王乘風破浪！貨櫃三雄漲停 台股漲244點收15,548點

航海王乘風破浪攻漲停，陽明（2609）今（27）日迎來市場填息預期，開盤強拉漲停，大盤站回5日線。台股百花齊放，各族群齊揚，航運權值股漲勢最凌厲，台積電（2330）盤中也重返500元大關，為本周台股走勢再添信心。加權指數終場上漲244.69點，收15,548.01點，成交量 2,392.14億元；台積電上漲12元，收498元。

第一金投顧董事長陳奕光指出，新台幣止貶回升、加上除息和填息、季底作帳行情發動，台股本周有望挑戰15,800～16,000點關卡，不過，今日出現的航運表現較可能是短線行情，建議7月持續留意具有除息題材的個股，本周可參考內資法人季底作帳布局，進場操作相關個股。

今日貨櫃三雄手牽手拉漲停，陽明、長榮（2603）分別受惠填息、除息行情，終場股價分別達到86.1元和108.5元，成交量分別超過10萬張和17萬張。萬海（2615）也受到激勵，盤中漲幅擴大，午後拉上漲停板，終場股價128元，成交量超過4.4萬張。

航空雙雄方面，受到貨櫃三雄鼓舞士氣，華航（2610），長榮航（2618）終場漲幅分別達到4%和2.9%，成交量也分別超過5.9萬張、11.4萬張。觀察其他運輸個股，四維航（5608），台航（2617），建新國際（8367）終場收漲7%以上，慧洋-KY（2637），中航（2612），裕民（2606）也收漲超過5%。

電子權值股部分，台積電終場漲勢收斂，500元大關得而復失，漲幅2.4%，聯發科（2454）、聯電（2303）盤中均維持高檔震盪，不過聯發科終場也出現漲勢收斂，收盤漲幅分別為1%和3%，鴻海（2317）近日股價表現相對穩定有撐，今日盤中在111～112元區間整理，終場收111元，漲幅較小，落在0.9%。

高價股也滿江紅，力旺（3529）盤中強勢漲停，股后信驊（5274），譜瑞-KY（4966），AES-KY，世芯-KY（3661）終場漲幅落在4～5%不等，股王矽力-KY（6415），亞德客-KY（1590）則收漲3%以上，旭隼（6409）和大立光（3008）的漲幅也有超過2%，唯祥碩（5269）12點半之後漲勢收斂，終場漲幅回落到0.4%左右。

ABF載板三雄中，南電（8046）亮燈漲停，終場收312.5元，景碩（3189）緊追在後，漲幅落在5.9%，欣興（3037）則維持4%左右漲幅。另外，玻璃陶瓷族群的台玻（1802）也有不錯表現，終場收漲4.2%，中釉（1809）也有超過1%的漲幅。太陽能概念股也受惠夏季電價上漲，福華（8085），台勝科（3532），強茂（2481）終場收漲超過5%，嘉晶（3016），茂矽（2342）等股也收漲4%以上，聯合再生（3576）則由外資積極鎖碼，終場雖然小跌0.2%，但成交量放大，共成交超過1.7萬張。

觀察其他電子個股表現，宏達電（2498）釋出即將推出新機款消息，市場傳新產品與元宇宙產業相關，帶動宏達電股價強拉漲停版，成交量超過4萬張；華孚（6235）終場也亮燈漲停，成交量達6.7萬張，群創（3481）和友達（2409）則雙雙收漲4%，成交量分別達6.5萬張和4.8萬張。