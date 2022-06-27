看內資作帳腳步進場？陳奕光：跟著法人走沒錯

法人季底作帳行情啟動，台股今（27）日迎來跌深反彈，加權指數躍回15,600點之上震盪，法人表示，後續觀察美股走勢與通膨消息，股市將有機會迎來絕地大反攻，建議投資人，本周可以跟隨本土法人作帳，進場布局近期內資法人買超個股。

觀察上周6月20日到24日，國內自營商與投信法人買超晚張以上個股，前三名分別為陽明（2609），中信金（2891），鴻海（2317），統計五日分別買超7.2萬張、2.1萬張和2萬張。

陽明27日迎來除息行情，開盤強攻漲停，股價達到86.1元；中信金股價維持在平盤26.3元附近震盪，盤中漲幅小，僅0.1%；鴻海身為近日權值股中表現最穩定的個股，今日依然穩健，盤中在111～112元區間整理，盤中漲幅約在1%左右。

另需要特別提到的個股，分別是台積電（2330）和友達（2409）。台積電今日重返500元大關，12點半左右，股價維持在503元附近，漲幅超過3%，法人表示，台積電今日收盤若能站穩502元，將對大盤後續表現帶來信心；友達則將籌碼面擺在基本面之前，投信在季底逢低搶進友達，今日盤中股價落在16.8元附近高檔震盪，漲幅超過3.5%，本周跌深反彈行情可期。

第一金投信董事長陳奕光建議，投資人本周可跟隨內資法人腳步進場操作，不過，航運族群較有可能為短線行情，預期接下來將由其他族群接手放光彩，投資人可持續關注具有除息行情的個股。