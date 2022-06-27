法人：升息投資術鎖定2大市場

美國聯準會6月升息3碼，是1994年以來最大升息幅度，市場擔憂將對全球經濟造成負面衝擊，短線市場情緒仍悲觀。根據6月美國銀行經理人調查顯示，經理人現金水位仍在5.6%的高位，同時美銀牛熊指標從0.4進一步跌到0.3，顯示市場情緒已經非常低迷，通常也暗示距離中長期底部已不遠。法人分析，由於近期市場持續震盪，建議投資人挑選台股、美股等相對穩健的市場，以定期定額方式布局，在低檔買進更多單位數，靜待股市回歸基本面，走過微笑曲線收割獲利。

2022上半年受高通膨及貨幣政策影響，市場波動明顯放大，根據我國中央銀行預測，2022年台灣經濟成長率3.75％；財政部資料也顯示，台灣出口連23個月正成長，受惠於中國大陸解除封控措施，預期6月外銷訂單有望繼續暢旺，可看出基本面表現依舊穩健。與此同時，美國景氣也持續維持擴張、消費依舊熱絡，就業市場具韌性，企業獲利表現良好，基本面為美股帶來中長期支撐。根據The Washington Service數據指出，截至6月3日，企業內部人士買賣比從2016年以來的0.47增至0.97，企業內部人士開始買進，也暗示底部已到，可視為積極訊號。

但投資人不免好奇，台股、美股投資標的該如何挑選？國泰投信投資顧問部主管楊正豪分析，近年來投資市場大幅波動，使投資人逐漸青睞並尋求能穩定領息，同時降低投資組合波動的選項，高股息相關產品屬性，恰好能對應上市場需求。就實際的投資表現來看，在高波動、高通膨的投資環境下，高股息類型的商品確實提供了資產保值的安全氣囊，填補了購買力被通膨侵蝕的問題，相當適合偏好有穩健現金流的退休族群，或是對風險偏好相對保守的投資新手。

觀察市面上的台股高股息基金，國泰台灣高股息基金表現優異，根據投信投顧公會資料，截至5月底，該基金各期間績效排名皆為同類型基金的前四分之一，單筆投資一年報酬率為16.50%，績效表現位居前茅。主因其嚴選低波高息優質股，可發揮抗跌特性，並同時布局高成長的產業龍頭績優股，抓緊上漲力道，進可攻、退可守的選股邏輯奏效，且傳產、金融、電子皆有佈局，產業靈活配置，有利掌握資金在類股快速輪動下的利多，是高震盪時代資金的最佳避風港。

除了高股息外，ESG趨勢也不容小覷。楊正豪說，從2023年起，歐盟對於高碳排產品輸歐，將課徵碳關稅，且多數國際大企業如蘋果，也要求供應商制訂淨零碳排時程，由此可見國際大廠也開始帶頭「綠化」產業鏈，因此投資人亦可從企業是否具有良好的ESG管理，去檢視其是否做好低碳轉型準備，以確保投資標的未來具競爭力。如國泰美國ESG基金是國內唯一聚焦「美國+高ESG評級企業」的基金，隨著國際資金持續湧入永續投資主題，加上過去市場良性修正時，ESG成長股反彈幅度皆優於美股大盤，適合作為布局美股的首選。

至於進場時機點，法人表示，今年以來代表市場恐慌情緒的VIX 指數已數度飆至30以上，顯示投資難度確實增加，進出場點難以預估下，倒不如透過定期定額的方式養成紀律投資，逢低布局累積更多單位數，有利降低持有成本，當股市回歸基本面時，也較快回本獲利。