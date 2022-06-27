高盛看好自動化產業三利多 喊買亞德客、台達電、上銀

中國大陸市場需求持穩，加上高階半導體應用和電動車商機擴展，高盛看好自動化產業展望，喊買亞德客-KY（1590）、台達電（2308）、上銀（2049），目標價各為1,200元、345元、525元，惟維持致茂中立評等，目標價195元。

疫情受控後，中國大陸市場需求可望逐步回溫，亞德客-KY、上銀皆對於中國大陸市場下半年市況有正面態度；而中國大陸以外的市場則未有一致看法，直得看好美國、德國、韓國市場需求皆見轉圜，不過亞崴（1530）看法相對保守，認為需求將會緩和，並有高運價的影響，下半年訂單將較上半年減少。

終端應用上，高盛訪查指出，半導體相關應用仍有成長空間，而電動車商機也擴展更多商機，然可留意的是工具機需求有走緩跡象，幸主要廠商、市場投資人未將此一情況視為利空。

在自動化相關需求有增無減的背景下，相關標的股價多維持偏多格局，其中，亞德客-KY今日盤中高點觸及1,075元，平前波點高點，領軍上市電機機械指數領先加權指數站上所有均線之上，推動上市電機機械成為今年來行情少數較指數強勢的類股。