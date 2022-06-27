美股強彈高價股回神 聯發科股價有望站回700元？

美國股市周五大舉反彈，收復上周大跌的全部失地，美國一項通膨預期指數下降，稍緩投資人唯恐聯準會（Fed）接連大幅升息的疑慮。台股今（27）日開盤大漲逾200點，高價股一片通紅，股王矽力-KY（6415）盤中大漲逾百元，最高價位到2,570元；聯發科（2454）盤中最高價位到695元，問鼎700元。

道瓊工業指數周五大漲823.32點，標普500指數更大漲3.1%至3,911.74點，創下兩年多來最大單日漲幅。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚3.3%。標普500指數本周因周一休市僅有四個交易日仍大漲6.5%，創下今年來次佳單周表現。道瓊和那斯達克也分別大漲5.4%和7.5%。

分析師認為，美股這兩天大漲所反映的不外是「熊市反彈」的本色，不過下周適逢法人季末調整資產配置，不失為一次短線搶反彈的難得時機。

股后信驊（5274）大漲近200元，盤中最高價位到2,455元。