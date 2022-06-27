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陽明上演填息秀 股價攻漲停填息率達39%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明今（27）日除息，每股配發20元現金股利，早盤上演填息秀，以上週五(24)日收盤價98.3元計算，現金殖利率逾20.34%，今天早盤攻上漲停，來到86.1元，上漲7.8元，填息率為39%；本周還有長榮將於29日接棒演出，萬海則訂於7月20日除息。

貨櫃三雄除息秀由陽明打頭陣，近期貨櫃市場雜音分歧，陽明今日盤中股價直接衝漲停，來到86.1元，開始展開填權行情，如果以漲停收盤今天順利填息39%。長榮每股配發新台幣17.99元，除息交易日為29日，若以24日收盤價98.7元計算，現金殖利率逾18.23%。萬海預計於7月20日除息，萬海每股將配發10.5元現金股利及1.5元股票股利。

法人分析，市場過度擔心大砍貨櫃輪，貨櫃三雄及貨攬業者對於今年業績及獲利仍抱持信心，去年貨櫃三雄獲利都創下新高，今年第一季貨櫃三雄獲利也都同步創單季新高，今年全年的營運展望仍有機會較去年好。

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第一季合計更賺逾2,025億元；其中，長榮公布的第1季稅後盈餘1,013.59億元，毛利率逾69%，每股盈餘19.16元，獲利及每股盈餘都位居貨櫃三雄之首；陽明稅後盈餘約605.7億元，毛利率逾70%，EPS 17.35元，排名第二；萬海首季稅後盈餘406.12億元，毛利率逾64%，EPS 16.64元。

除息 萬海

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