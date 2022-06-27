台股投資仍建議保守應對 這類股面臨壓力相對大

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，在全球通膨與經濟烏雲持續罩頂下，台股震盪加大，且在市場觀望氣氛仍濃、買盤少的情況下，盤勢相對疲軟；就類股上，目前來看，電子股所面臨的壓力仍相對較大，非金電則是相對持穩。

就產業展望上，安聯投信台股團隊表示，由於下半年終端消費雜音多，以致PC、NB族群訂單面臨大幅下修壓力，相關IC供應商也連帶受到影響。中國手機後市方面，買氣仍待觀察，但考量當地疫情處理態度跟經濟情況，下半年iPhone相對有撐。伺服器需求展望迄今也相對正向、但要留意明年資本支出規劃、動能。

安聯投信台股團隊表示，整體來說，晶圓代工廠的一線仍佳，但二、三線的訂單狀況則需要留意；另外也須留意IC設計、ABF短期需留意市場供需變化可能帶來的潛在影響。

在題材上，安聯投信台股團隊表示，由於台股持續處於總體經濟以及資金、籌碼面等整理，現階段仍以負面因素居多，包括：產業調研的雜音、訂單下修等，預期庫存調整會陸續在下半年發生，端看庫存清理狀況。不過仍有少數幾家OSAT、半導體設備等下半年的訂單狀況仍佳。

安聯投信台股團隊表示，由於通膨壓力持續罩頂，美國聯準會加速升息等步調也為經濟前景帶來更多烏雲與擔憂，聯準會強力升息動作將正式揭開企業獲利下修循環，現階段，投資上仍建議保守應對、靜待落底。